Va via via formandosi il triangolo amoroso tra Ricciardi (Lino Guanciale), Enrica (Maria Vera Ratti) e Livia (Serena Iansiti) e, con esso, passano le stagioni. Nella terza puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda questa sera, 8 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, il Commissario oltre al caso di puntata ed al suo dono (che gli permette di percepire l’ultimo pensiero delle persone uccise) dovrà vedersela anche con l’amore, che ha sempre evitato.

Cosa succede nella terza puntata de Il Commissario Ricciardi?

La terza puntata, “Il posto di ognuno”, è anch’essa tratta da un romanzo di Maurizio de Giovanni (edito da Einaudi e disponibile anche in e-book). Dopo l’inverno e la primavera, nella Napoli degli anni Trenta in cui è ambientata la serie arriva l’estate.

Il caldo è torrido e difficile da gestire: sia sulle strade della città che dentro i palazzi, dove si deve continuare a lavorare. Un caldo che potrebbe portare anche ad odiare chi si ama, per il troppo desiderio di libertà e di guardare altrove.

In queste circostanze viene uccisa la duchessa di Camparino, donna tanto bella quanto chiacchierata in città. Al caso deve lavorare proprio Ricciardi, affiancato come sempre da Maione (Antonio Milo) e dal Dr. Modo (Enrico Ianniello) e suo malgrado dalla visione della stessa vittima.

Il tutto avviene mentre nella sua vita privata avvengono alcune novità. La prima riguarda Enrica che, dopo un primo timido incontro nella seconda puntata, sembra essere sempre più vicina al protagonista, che l’ha osservata per tanto tempo dalla finestra di casa.

La seconda, invece, riguarda Livia: la donna, decisa a riprendersi dopo l’omicidio del marito, decide di passare un periodo di villeggiatura proprio nella città partenopea, dove il ricordo dell’affascinante Ricciardi la spinge a cercare di conquistarlo con tutte le sue armi a disposizione.

E’ possibile vedere Il Commissario Ricciardi in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.