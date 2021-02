Abbiamo capito fin dalla prima puntata che la vita del Commissario Ricciardi è divisa tra due donne: la seconda puntata della fiction di Raiuno, in onda questa sera, 1° febbraio 2021, alle 21:25, ci mostrerà l’evoluzione del rapporto tra il protagonista -interpretato da Lino Guanciale– ed una di queste due donne.

Il tutto, mentre il Commissario dovrà affrontare un nuovo caso, come sempre ambientato nella Napoli degli Anni Trenta ed “aiutato” dalle sue visioni, che gli permettono di vedere i fantasmi delle persone uccise e soprattutto sentire le loro ultime parole. L’episodio è tratto dall’omonimo libro di Maurizio de Giovanni (edito da Einaudi e disponibile anche in e-book).

Cosa succede nella seconda puntata de Il Commissario Ricciardi?

Il Commissario Ricciardi | Rai1 puntata 2 "Hai fatto arrabbiare una donna tu, Ricciardi?""Si sono stato villano, maldestro."#IlCommissarioRicciardi la 2^ puntata STASERA #1febbraio alle 21.25 su #Rai1 Lino Guanciale Posted by Rai1 on Wednesday, January 27, 2021

Nel secondo episodio, “La condanna del sangue”, Ricciardi deve indagare sull’omicidio di Carmela Calise, cartomante-usuraia che inventa il futuro dei suoi clienti, sbriciolandolo tra le sue dita. Le indagini si svolgono in una Napoli che si sta aprendo alla primavera.

E’ qui che, tra profumi e canzoni, l’amore più tenero può diventare la condanna peggiore e fare finire nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. Eppure, questa indagine porta qualcosa di buono a Ricciardi: sarà infatti l’occasione per il protagonista di rivolgere per la prima volta la parola ad Enrica (Maria Vera Ratti), la sua vicina di casa con cui, fino ad ora, ha scambiato solo teneri sguardi.

Il Commissario Ricciardi, streaming

E’ possibile vedere Il Commissario Ricciardi in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.