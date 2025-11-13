Il Commissario Ricciardi, quando finisce e quante puntate sono: tutti i dettagli

E’ una delle fiction italiane più affascinanti, intrisa di eleganza e mistero: Il Commissario Ricciardi, che ha il volto del bravissimo Lino Guanciale, è tornato il 10 novembre con una nuova stagione tutta da vivere dentro la Napoli degli anni Trenta nel suo lato meno luminoso, quello avvolto dalle atmosfere sospese tra vita e morte.

Il carismatico Luigi Alfredo Ricciardi, nato dalla penna del romanziere Maurizio De Giovanni ha il potere di ascoltare l’ultimo pensiero delle vittime di omicidio, un dono che vive anche con dolore, per tutto ciò che comporta sotto l’aspetto umano. Proprio questa peculiarità – il protagonista bello e dannato “magico e sentimentale” – rende la serie inebriante, ancor di più perché associata alle indagini e alle ambientazioni d’epoca. Ecco perché l’attesa per la nuova stagione è stata altissima: i fan sono pronti a scoprire se, questa volta, Ricciardi troverà davvero un po’ di pace.

Tutto ciò che c’è da sapere della nuova stagione

Da lunedì 10 novembre 2025, il pubblico è tornato così a perdersi tra vicoli, palazzi nobiliari e misteri della città partenopea, in una terza stagione che già promette nuovi casi da brivido e un’evoluzione decisiva nelle vicende personali dei protagonisti. Ma quanti episodi ci aspettano e quando finirà la serie?

Il nuovo capitolo di Il Commissario Ricciardi, diretto da Gianpaolo Tescari, è una produzione Rai Fiction in collaborazione con Clemart, e si annuncia ancora più intenso e curato dal punto di vista emotivo. Per la prima volta, il protagonista sembra pronto ad aprirsi alla luce: dopo anni di esitazioni, ha finalmente dichiarato il suo amore per Enrica Colombo, la riservata dirimpettaia che da tempo ha conquistato il suo cuore. I due iniziano a frequentarsi, ma la loro felicità è tutt’altro che scontata. La madre di Enrica continua a ostacolare la relazione, e Ricciardi, legato al suo segreto soprannaturale, non riesce del tutto a liberarsi dal peso del passato.

Accanto a lui ritroveremo volti amati dal pubblico come il brigadiere Maione, il dottor Modo, Livia, ora legata al Maggiore Manfred, e la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina, sua amica e confidente. Ma il cuore della stagione sarà l’indagine su un misterioso assassino seriale che semina terrore tra le strade di Napoli, mettendo alla prova il fiuto e la fragilità del commissario come mai prima.

La terza stagione di Il Commissario Ricciardi sarà composta da quattro prime serate. Gli episodi andranno in onda ogni lunedì su Rai 1 alle 21.30, per concludersi il 1° dicembre 2025. Ogni appuntamento racconterà un nuovo caso, intrecciato ai tormenti interiori e ai sentimenti dei protagonisti. Ecco il calendario completo:

Prima puntata: lunedì 10 novembre 2025

Seconda puntata: lunedì 17 novembre 2025

Terza puntata: lunedì 24 novembre 2025

Quarta puntata: lunedì 1° dicembre 2025

Come sempre, la fiction sarà trasmessa su Rai 1 ma potrà essere seguita anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, dove gli episodi resteranno disponibili per la visione gratuita.