Il Commissario Ricciardi, ci sarà una prossima stagione? Le indiscrezioni

La fiction Rai ambientata nella Napoli degli anni Trenta continua a conquistare pubblico e critica grazie alle sue atmosfere suggestive, a un cast di primo livello e a nuove possibili evoluzioni narrative.

Il commissario Ricciardi, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni, resta una delle produzioni più amate della tv italiana, capace di unire mistero, sentimento e ricostruzione storica. L’interesse è tornato altissimo dopo la messa in onda della terza stagione, trasmessa su Rai 1 nel novembre 2025, e le domande sul futuro della serie si moltiplicano.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Al centro di tutto c’è sempre Lino Guanciale, interprete intenso e misurato del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, personaggio enigmatico e sensibile segnato da un dono–maledizione: la capacità di percepire le ultime parole e i pensieri delle vittime di morte violenta. Una facoltà ereditata dalla madre Marta, che lo aiuta a risolvere casi complessi ma lo condanna a una profonda solitudine emotiva.

La serie è ambientata nella Napoli degli anni Trenta, durante il regime fascista, e mescola atmosfere noir e realismo storico. Accanto a Ricciardi emergono figure fondamentali come il brigadiere Raffaele Maione, l’anatomopatologo antifascista Bruno Modo e la giovane insegnante Enrica Colombo, sua vicina di casa e interesse amoroso. Questi legami, fragili ma intensi, formano il cuore emotivo della serie e bilanciano l’isolamento del protagonista.

In attesa di conferme ufficiali su una possibile quarta stagione, il pubblico continua a sperare: le trame aperte, l’evoluzione dei personaggi e il successo crescente lasciano pensare che il viaggio di Ricciardi potrebbe non essere ancora giunto al termine. Ma per i fan del Commissario ci sono buone notizie in vista: la produzione ha infatti lasciato aperte le possibilità di una quarta stagione, attesissima dai fan, e che potrebbe arrivare nel prossimo futuro.

La serie ha attraversato tre stagioni: la prima nel 2021 con sei episodi, la seconda nel marzo 2023 con quattro, e la terza in novembre 2025, sempre con quattro episodi. Le ambientazioni sono suggestive e ricche di fascino: dal centro storico di Taranto a molteplici location napoletane come il Teatro di San Carlo, il Museo di Capodimonte e la Reggia di Portici, contribuendo a restituire un quadro autentico della Napoli dell’epoca.

L’attore abruzzese Lino Guanciale, nato nel 1979 ad Avezzano, è il volto del commissario Ricciardi sin dalla prima stagione. Con una carriera che spazia dal teatro al cinema, fino a numerose fiction di successo, Guanciale ha saputo infondere al personaggio una complessità emotiva e una profondità che hanno conquistato il pubblico italiano. Laureato all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”, Guanciale è noto per la sua capacità di interpretare ruoli intensi e sfaccettati, come dimostrano anche le sue performance in serie come L’allieva e La porta rossa.

Nel ruolo di Ricciardi, Lino Guanciale riesce a trasmettere la fragilità e il tormento di un uomo che vive costantemente sotto il peso di un dono che è anche una condanna. Le sue interpretazioni hanno ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui un Nastro d’argento per la sua performance nella serie. Oltre al ruolo di attore, Guanciale è impegnato in attività di divulgazione culturale e sociale, confermando la sua poliedricità artistica e umana.

Dopo la messa in onda della terza stagione, sono molte le domande riguardo a un possibile rinnovo della serie per una quarta stagione. La Rai, pur non avendo ancora annunci ufficiali, ha mostrato in passato un forte interesse nel proseguire il progetto grazie all’ottimo riscontro di pubblico e critica. Fonti vicine alla produzione indicano che la storia di Ricciardi potrebbe ancora avere margini di sviluppo, considerando anche l’ampiezza del materiale letterario di Maurizio De Giovanni, che ha scritto numerosi romanzi e racconti ambientati nello stesso universo narrativo. Eppure è la produzione della serie tv a dare speranza ai telespettatori: una quarta stagione, infatti, è probabile che si farà.

I personaggi principali, come Ricciardi, Maione, Bruno Modo ed Enrica Colombo, presentano potenzialità narrative ancora da esplorare, soprattutto in relazione alle dinamiche personali e al contesto storico-politico dell’Italia degli anni trenta. Lino Guanciale, dal canto suo, si è dichiarato entusiasta di continuare a vestire i panni del commissario, sottolineando il valore umano e artistico del personaggio.