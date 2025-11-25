Il Commissario Ricciardi chiude in bellezza al 22,1% di Share. Grande Fratello al 14,5%, in crescita Lo Stato delle Cose. Giletti al 7,2% di Share. I dati Auditel del 24 novembre 2025

Il Commissario Ricciardi conquista un altro successo dal punto di vista dell’Auditel. I romanzi di Maurizio De Giovanni diventano, non da oggi, una certezza anche televisiva. Risorse per la Rai che attinge dalle imprese letterarie per farli diventare titoli cult della fiction. Ricciardi, alla terza stagione, sembra non stancare i telespettatori. L’ultima puntata della fiction ha totalizzato il 22,1% di Share. Percentuale da cui ripartire in attesa di un possibile nuovo capitolo perché il pubblico, sia in prime time che su RaiPlay, non si è ancora stancato di vedere Lino Guanciale all’opera.

Un discorso simile, ma ugualmente valido, a quello di Blanca. Umori e riscontri differenti, invece, dalle parti di Cologno Monzese dove il preserale va forte, ma l’intrattenimento del lunedì sera arranca. Il Grande Fratello diventa un caso: mentre il cast della versione vip del programma sarebbe già stato consegnato a Piersilvio Berlusconi, qualche grattacapo – in termini di numeri – lo dà la versione classica del reality più longevo del piccolo schermo.

Il Commissario Ricciardi resta una certezza per Raiuno. Grande Fratello insegue al 14,5% di Share

La trasmissione condotta da Simona Ventura non va oltre il 14,5% di Share. Una rete ammiraglia non può accontentarsi di certi standard, soprattutto in relazione alle percentuali della concorrenza. Riflessioni e qualche strategia potrebbero prendere il largo a Canale 5, intanto il doppio appuntamento con il reality è già stato cancellato. È rimasta soltanto una puntata live. Decisione volta a salvare ascolti che non rendono giustizia al lavoro di Mediaset, anche rispetto ai trascorsi del format.

Lo Spaesato, su Rai2, raggiunge il 4,3% di Share. Teo Mammucari resta fedele alla propria comfort zone supportato anche da una solida fanbase del programma. Importanti novità, invece, per Rai3: Massimo Giletti, con Lo Stato delle Cose, arriva al 7,2% di Share. Dati incresciuta anche rispetto agli argomenti proposti durante le puntate, i tassi d’interesse – in termini percentuali – rispecchiano un allargamento di pubblico in relazione a età media e formazione accademica. Il percorso di studi incide fra più e meno giovani, non scalfendo tuttavia l’appeal di una trasmissione valida che cerca – settimana dopo settimana – di ampliare i propri orizzonti.

Quarta Repubblica e La Torre di Babele quasi appaiati

Rete 4, con Quarta Repubblica, si attesta sul 4,2% di Share. Una percentuale normale, considerando anche gli standard delle scorse settimane, che vive di picchi e folate rispetto alle porzioni di programma. Il format, infatti, arriva a raggiungere – a seconda della fascia oraria – anche tassi del 4,8% di Share. L’interesse non cala, ma neanche aumenta sensibilmente. Una stabilità che può consentire all’emittente esperimenti all’interno del formato per aggiustare ulteriormente il tiro in termini di appeal. Italia Uno, invece, si dedica ai film d’archivio: il canale ha riproposto Fast&Furious 8, il capitolo della celebre saga che mescola action e motori raggiunge il 6% di Share.

La Torre di Babele resta al 4% di Share che, però, rispecchia una fascia di pubblico ben precisa. Quella che fa dell’approfondimento e della cultura vessilli da cui è impossibile distogliere l’attenzione, Cairo punta molto su questo tipo di contenuti per acquisire determinate porzioni di mercato in correlazione all’interesse medio del canale. I punti “persi” in prime time sono stati ricalcolati e riguadagnati con gli speciali sulle Elezioni Regionali, ambito in cui La7 si conferma primo polo d’informazione insieme a Sky TG24. Appaiato al Servizio Pubblico con i contenuti dedicati di Raiuno.

La Gialappa’s Band fa crescere Tv8

Passando, invece, a Tv8 – il canale in chiaro di Sky – lo Share aumenta grazie all’effetto Gialappa’s Band. Il GialappaShow è un acceleratore di consensi perchè riesce a catalizzare i fan del trio (oggi duo) comico sin dai tempi di Italia Uno. I trascorsi a Mediaset, sommati a questa nuova età dell’oro televisiva dalle parti di Rogoredo, garantiscono all’azienda il 4,9% di Share. Nove, con Little Big Italy, resta al 2,3% di Share. Poco sotto il Canale 20 che ha scelto The Legend of Tarzan con l’1,8% di Share complessivo. Escape Plan – Fuga dall’inferno, invece, si attesta sull’1,7% di Share. Stesso punteggio registrato su Iris con Gangs of New York. In crescita RaiPremium con Il miglior Natale della mia vita al 2,1% di Share. Cine34, con il film Ma che bella sorpresa, conquista l’1,4%.

Il preserale italiano, sulla generalista, presenta gli stessi standard delle scorse settimane: Affari Tuoi si attesta sul 22,6% di Share, mentre La Ruota della Fortuna ottiene il 26,7% di Share. Il divario fra i due contenuti è meno netto delle uscite precedenti. Le percentuali sono rimodulate dopo le incognite sportive del recente passato che hanno ridimensionato i palinsesti.

Sfida all’ultimo punto nel preserale

Ulteriore banco di prova, tornando alla stretta attualità, sarà il giovedì sera. Sta per tornare, infatti, La Ruota dei Campioni in prime time. La scorsa volta ha totalizzato il 28% di Share complessivo, inglobando anche la concorrenza in access, la Rai è chiamata a un’alternativa solida – in termini di struttura e sviluppo formati – che sia in grado di contrastare un simile appeal. Vera sorpresa, non totalmente inattesa, anche per Cologno Monzese.