Il Commissario Montalbano supera ancora il GFVip. Eurovision, debutto al 10,1% di Share. I dati Auditel del 12 Maggio 2026

Il Commissario Montalbano conferma il proprio trend e anche in replica stabilisce un nuovo primato televisivo. L’avversario da battere, in questo caso particolare, è il GFVip con Ilary Blasi alla conduzione. In sovrapposizione contenuto, la missione è compiuta. Confronto particolarmente netto: Montalbano interessa 2.762.000 spettatori, mentre la concorrenza della casa più spiata di Cinecittà coinvolge appena 2.052.000 persone. Questione di fasce di pubblico più che percentuali.

Quelle indicano Raiuno al 16,9% di Share contro il GF che si attesta al 18,2% di Share ma la durata è differente e prosegue anche dopo la fine della fiction sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Le reti cadette, invece, virano su altro nella speranza di arginare la concorrenza generalizzata sulla generalista: inizia Rai2 con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest che ottiene il 10,1% di Share. Partenza di slancio per un evento atteso già dalla fine del Festival di Sanremo con Sal Da Vinci pronto a portare in alto i colori dell’Italia.

Il Commissario Montalbano vince in replica

Rai3 propone Indovina chi viene a cena al 4,8% di Share. La seconda parte di programma denominata Extra si ferma al 4,4% di Share. Rete4 sceglie, invece, È Sempre Cartabianca che arriva al 5,4% di Share. Italia Uno ritrova il consueto appuntamento con il programma di Davide Parenti: Le Iene presentano Inside. La trasmissione nella versione approfondimento conquista il 6,7% di Share rimanendo sugli standard stagionali che vedono la versione classica del programma, quella condotta dal duo artistico Angioni-Gentili, essere leggermente superiore ma con il medesimo slancio di pubblico quando si tratta di cominciare ciascuna puntata.

Lo zoccolo duro di interessati resiste. La7 fa un discorso analogo con DiMartedì che torna al 9,2% di Share, numeri importanti che però sono in calo. Le scorse settimane la trasmissione di Floris era arrivata a sfiorare il 10% di Share. Siamo comunque dinnanzi a una percentuale alta data la stagione televisiva. La continuità con cui Floris riesce a coinvolgere il pubblico per Cairo e l’emittente resta rassicurante. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona il meglio di Italia’s Got Talent.

La Ruota della Fortuna in scia di Affari Tuoi

Il programma, nella versione Best Of, raggiunge il 2% di Share. Si ferma, invece, all’1,5% di Share Michael – Anatomia di una caduta sul Nove. Il documentario sul Re del Pop sfrutta il recente successo legato al biopic cinematografico firmato Antoine Fuqua. Sale al 2,4% di Share un grande classico come Mission Impossible: Rogue Nation, il film della saga con Tom Cruise nei panni dell’agente segreto Ethan Hunt coinvolge numerose fasce di pubblico sul Canale 20.

Su Rai4 White House Down – Sotto assedio totalizza l’1,6% di Share, mentre su RaiMovie Il Ponte di Ramagen non va oltre l’1% di Share. Ficarra e Picone ne Il 7 e L’8 arrivano all’1,5% su Cine34. La sfida preserale è vinta da Stefano De Martino con Affari Tuoi al 22,3% di Share contro il 22,1% di Share de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui.