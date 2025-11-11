Il Commissario Montalbano non va in onda: perché la puntata di martedì 11 novembre 2025 salta

Cambia la programmazione su Rai 1 per la messa in onda de Il Commissario Montalbano. Nel mese di settembre 2025 il palinsesto ha infatti deciso di trasmettere le migliori puntate della serie in occasione del centenario di Andrea Camilleri, ed è capitato spesso che saltasse qualche puntata. All’inizio c’era l’intenzione di mandare in onda due episodi a settimana, il martedì e il mercoledì, ma è capitato che questa cadenza non sia stata rispettata. Nonostante si trattino di repliche, quando si tratta di Montalbano, gli ascolti vanno sempre più in alto: ad esempio, lo scorso mercoledì l’episodio è stato guardato da 2.947.000 spettatori con il 18.6% di share, e in questo modo è stato battuto Pavarotti – L’uomo che emozionò su Canale 5.

Perché la puntata dell’11 novembre salta

Nonostante da settembre Rai 1 continui a mandare in onda due puntate a settimana de Il Commissario Montalbano, il martedì e il mercoledì, qualche volta l’azienda pubblica di Viale Mazzini ha scelto di cambiare la programmazione e di saltare qualche appuntamento con la serie tratta dai romanzi di Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti. Stasera 11 novembre non andrà infatti in onda l’appuntamento con la fiction e, al suo posto, ci sarà il film La ragazza del mare.

Si tratta di un film del 2024 diretto da Joachim Rønning, basata sull’omonimo libro del 2009 di Glenn Stour. Al centro della trama c’è l’impresa di Trudy Ederle, la donna che all’inizio del ‘900 ha stabilito il record mondiale di attraversamento della Manica in 14 ore e 31 minuti.

Quando torna Il Commissario Montalbano su Rai 1

Dopo lo stop di martedì 11 novembre e la messa del film La ragazza del mare, la fortunata e storica serie di Rai 1 torna in tv mercoledì 12 novembre con l’episodio intitolato La caccia al tesoro. Stavolta i telespettatori potranno vedere Salvo alle prese con un’indagine piena di misteri e indovinelli. A sparire nel nulla sarà una ragazza, e questo caso costringerà il protagonista ad andare alla ricerca di un folle che ha fatto di tutto per coinvolgerlo in una strana caccia al tesoro, con lettere anonime e sciarade. La storia prenderà così una piega diversa, che diventerà inquietante man mano che passerà il tempo.