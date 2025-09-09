Il Commissario Montalbano, anticipazioni stasera 9 settembre: la trama

Il Commissario Montalbano torna in replica su Rai 1, nello stesso periodo in cui su RayPlay è stata resa disponibile la nuova collezione di 22 episodi della serie, pubblicata in occasione del centenario di Andrea Camilleri. Questa sera 9 settembre 2025 viene trasmesso l’episodio 23 intitolato Il Sorriso di Angelica, trasmesso per la prima volta in Rai nel 2013, e pubblicato invece nel 2010 dalla casa editrice Sellerio. Le repliche continueranno ogni martedì per più di tre mesi, con l’ultima puntata che è stata programmata per il prossimo 16 dicembre.

Il sorriso di Angelica: le anticipazioni di questa sera

Ancora una volta Il Commissario di Montalbano torna su Rai 1 e fa parlare di sé. In onore dei 100 anni dalla nascita di Camilleri, a partire da lunedì 1 settembre, sono stati resi disponibili 22 episodi su Rai Play e vanno in onda su Rai 1 alcune repliche delle precedenti stagioni. Questa sera i telespettatori possono riguardare l’episodio Il sorriso di Angelica, tratto dal 17esimo romanzo dello scrittore siciliano. Montalbano è arrivato a 58 anni e viene travolto dalla paura della vecchiaia, tanto che si abbandona alla passione per una giovane donna spregiudicata, che gli ricordo l’ariostesca Angelica ma che lo spingerà anche a tradire la sua Livia.

La protagonista dell’episodio appartiene ad una cerchia di amici vittime di furti e rapine, fatti con la stessa tecnica inventata da Zeta, un misterioso personaggio. Quest’ultimo sfida Montalbano a scoprirlo e gli manda una lettera anonima. Tra i protagonisti della puntata c’è anche Fazio, collaboratore più attivo che è vicino al commissario nelle indagini ma anche nella sua vita privata. Proprio lui diventerà suo complice e eviterà un suo coinvolgimento nei fatti delittuosi, che diventa pericoloso per la reputazione di Angelica. In questa puntata viene mostrato un Montalbano inedito, più fragile e tormentato, che è soprattutto diviso tra il suo istinto investigativo e il suo cuore. Per via di queste indagini, il commissario scopre l’élite più ricca di Vigata con un finale che lascia sicuramente il segno.

Dove vedere le repliche de Il Commissario Montalbano

Rai 1 sta mandando in onda le repliche della fortunata fiction ispirata ai romanzi di Camilleri. Le 15 puntate migliori saranno trasmesse tutti i martedì fino al prossimo 16 dicembre. Sarà possibile rivederle anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.