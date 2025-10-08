Il Commissario Montalbano, anticipazioni di stasera 8 ottobre 2025: in onda uno degli episodi più amati di sempre

Rai 1 propone questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle 21:30, un nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano. In onda l’episodio “La giostra degli scambi”, tratto dai racconti di Andrea Camilleri e interpretato, come sempre, da un impeccabile Luca Zingaretti. Accanto a lui, il cast storico della serie: Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Fabrizio Bentivoglio.

Le indagini di Montalbano

In questo episodio, uno dei più amati della saga, Montalbano si trova ad affrontare una catena di rapimenti misteriosi: giovani donne vengono sequestrate e poi rilasciate senza che venga mai chiesto un riscatto. I dettagli forniti da una delle vittime — come una benda sugli occhi e la voce gentile del suo rapitore — rendono il caso ancora più inquietante e inspiegabile.

Contemporaneamente, il commissario deve fare luce su un incendio doloso che ha distrutto un negozio di elettronica. Il proprietario, Marcello Di Carlo, scompare nel nulla subito dopo il rogo, e la sua segretaria, Maria Angela Russo, mostra un comportamento ambiguo che non passa inosservato. Montalbano, tra contraddizioni e false piste, si troverà immerso in un intreccio di menzogne, passioni e vendette.

Tra ironia e realismo, il fascino di una serie senza tempo

“La giostra degli scambi” racchiude tutti gli elementi che hanno reso Montalbano una delle fiction più amate dal pubblico italiano: suspense, ironia e profondità umana. La regia esalta la bellezza della Sicilia, cornice perfetta per le riflessioni del commissario, mentre il gruppo affiatato di Vigàta — Fazio, Mimì Augello e Catarella — aggiunge ritmo e leggerezza.

L’episodio, trasmesso per la prima volta nel 2017, torna oggi in replica dopo aver conquistato oltre 11 milioni di telespettatori, confermando il suo status di classico della televisione italiana.

Come seguire la puntata

L’appuntamento è su Rai 1 alle 21:30, ma l’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, per rivivere una delle storie più intense e sfaccettate del commissario più celebre della TV.

Un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare, ancora una volta, dalle atmosfere autentiche e magnetiche della Sicilia di Montalbano.