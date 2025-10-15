Il Commissario Montalbano, anticipazioni 15 ottobre: una scomparsa improvvisa e l’inizio di un nuovo amore

Dopo la pausa dovuta alla partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, Rai 1 riporta in prima serata “Il commissario Montalbano”, la serie cult tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. L’occasione è il centenario della nascita dello scrittore siciliano: per celebrare questo anniversario, la Rai propone una selezione dei capitoli più amati, confermando l’eccezionale gradimento del pubblico, con ascolti sempre alti e share di grande rilievo.

La puntata di stasera: “Amore”

Mercoledì 15 ottobre 2025, verrà trasmessa la replica dell’episodio “Amore”, andato in onda per la prima volta nel 2018 e seguito da oltre 10,8 milioni di spettatori, con uno share del 42,8%. La vicenda segue Michela Prestia, interpretata da Serena Iansiti, una giovane donna segnata da un passato difficile: vittima di abusi da parte di un mafioso che voleva costringerla al matrimonio, Michela viene emarginata dalla sua famiglia e trascorre un periodo di sfruttamento e umiliazioni, fino a finire nel giro della prostituzione. La sua vita, però, cambia quando riesce a ricostruirsi e a scoprire un amore sincero e autentico.

La scomparsa improvvisa di Michela, inizialmente interpretata come una fuga volontaria, spinge il commissario Montalbano a indagare con la consueta determinazione, nonostante le difficoltà nel gestire le questioni sentimentali. Le indagini si intrecciano con la storia di due anziani attori teatrali, i coniugi Di Giovanni: la loro vicenda, toccante e intensa, aiuta Montalbano a comprendere che dietro la sparizione si cela un amore profondo e tragico. Durante il caso, il commissario riscopre anche un inatteso sentimento di gelosia nei confronti della sua compagna Livia, aggiungendo nuove sfumature al suo carattere.

Come seguire le repliche di Montalbano

Le puntate in replica di “Il commissario Montalbano” sono trasmesse ogni martedì sera su Rai 1, a partire dal 9 settembre 2025. Per chi preferisce la visione on demand, tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming sul sito ufficiale di RaiPlay e sulla relativa app, consentendo agli appassionati di rivedere le avventure del celebre commissario in qualsiasi momento.

Questa iniziativa conferma la longevità e il fascino intramontabile della serie, che continua a conquistare il pubblico grazie a trame coinvolgenti e interpretazioni magistrali, mantenendo vivo il ricordo di Andrea Camilleri e del suo amatissimo commissario.