Il colpo di scena inaspettato a La Promessa: Ayala lasciato all’altare. La decisione di Margarita

La Promessa è tra le soap opera di punta di Mediaset. Consegue ascolti rilevanti e il pubblico non manca all’appuntamento quotidiano. Ogni puntata è ricca di sorprese e colpi di scena e non può non appassionare il pubblico. Soap in costume, di origini spagnole, ha una sceneggiatura non prevedibile che coinvolge tutti i personaggi, la cui quotidianità ruota intorno alla nota tenuta. Le storie dei nobili e dei lavoratori si intrecciano con quelle della servitù e danno vita a dei momenti inaspettati.

Gli spoiler diffusi in rete in questi giorni rivelano che Ayala sarà lasciato solo all’altare, e Margarita prenderà una decisione inaspettata. Al centro della scena anche Manuel che minaccia i genitori di lasciare il marchesato se non accetteranno Jana come sua fidanzata ufficiale e l’accoglieranno in famiglia. L’uomo è determinato a salvare il suo amore e non cederà alle pretese del padre e della madre. Grazie a Cruz la cameriera verrà a sapere che Manuel ha preso delle decisioni che non condivide. Jana e Manuel avranno un confronto acceso e litigheranno.

Poco prima delle nozze il conte avrà un nuovo scontro con Martina e la giovane subirà ancora una volta l’arroganza dell’uomo. Margherita nota che la figlia non è serena e quando le chiedo cosa è successo capisce che è colpa di Ayala. Nonostante Martina tenti di non lamentarsi con la madre quest’ultima scopre comunque la verità. A questo punto l’atteggiamento di Martina cambia radicalmente. Se inizialmente era devota al conta e trascurava la figlia ora è convinta che Martina ha bisogno delle sue attenzioni. Per questo prende una decisione inattesa.

Margarita lascia La Promessa

Margarita decide di lasciare La Promessa e non convolare a nozze con Ayala. L’uomo non ha nessun rispetto per la figlia, di conseguenza non ci sono i presupposti per una vita insieme. La donna scrive una lettera a Cruz dove comunica che non sposerà il conte ed è prossima ad andare via dal palazzo. Cruz tenterà di far cambiare idea alla cognata che invece sembra determinata a non tornare sui suoi passi. Margarita chiede anche a Cruz di prendersi cura di Martina durante la sua assenza.

Ayala sarà abbandonato sull’altare e questo lo farà arrabbiare tantissimo. Poco prima di andare via Margarita rassicurerà la figlia, le garantirà che il conte non le darà più fastidio, ma la situazione appare molto complicata e Martina non si sente affatto rassicurata. Intanto un’altra coppia è prossima a convolare all’altare.

Catalina e Pelayo presto genitori: l’annuncio

Tra gli spoiler della prossima settimana anche l’annuncio di Catalina e Pelayo. I due riveleranno a tutti che presto diventeranno genitori e che sono prossimi a convolare a nozze. La notizia viene accolta con entusiasmo anche se qualcuno non nasconde le sue perplessità. Nel frattempo Martina, dopo l’addio della madre, decide di dare le dimissioni e di abbandonare La Promessa.

Rimanere a palazzo non avrebbe più senso per lei. Inoltre il rapporto con Ayala non è facile e non migliorerà soprattutto che dopo che sono saltate le nozze. E’ infatti possibile che il conte si vendichi su Martina per l’affronto subito dalla madre.