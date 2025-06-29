Il collegio torna in Rai tutte le novità: dall’ambientazione alla voce narrante

Dopo due anni di stop torna sulle reti Rai Il collegio. Cosa cambia e quali novità sono previste nella nuova edizione del programma.

Sta per tornare Il collegio, il docu-reality andato in onda su Rai 2 in cui un gruppo di teenager viene radunato in un collegio allo scopo di superare l’esame di terza media. Circa un mese fa è stato riaperto il casting per la nuova stagione e adesso è arrivata l’ufficialità. La conferma è arrivata con la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026,

Nel 2023 è stata trasmessa l’ottava – e finora ultima – edizione de Il collegio. Molto amato inizialmente dal pubblico, l’attenzione per il programma è via via scemata fino a raccogliere risultati sempre più deludenti nella gara degli ascolti. La dirigenza di viale Mazzini ha deciso così di sospendere lo show che nell’ultima edizione andata in onda era ambientato nel 2001 e con la voce narrante di Stefano De Martino.

Il ritorno de Il collegio in Rai, con tante novità

A due anni di distanza torna dunque Il collegio. Sono previste però diverse novità. La prima riguarda la messa in onda. La nuova edizione de Il collegio non andrà più in onda come in precedenza nella prima serata di Rai 2. Il format si sposta su Rai Play in streaming e soltanto in un secondo momento verrà trasmesso sulla seconda rete Rai, forse a dicembre 2025.

La seconda novità significativa è relativa alla voce narrante del programma. Il ruolo passa da Stefano De Martino – già molto impegnato con altri format Rai – alla voce del telecronista sportivo Pierluigi Pardo. Il collegio torna quindi, ma inizialmente solo su Rai Play prima di approdare nel prime time. Un modo con ogni probabilità per testare l’indice di gradimento, alla luce degli insuccessi delle ultime stagioni.

Oltre a cambi dalla prima serata di Rai 2 allo streaming e nel ruolo della voce narrante, cambia anche la collocazione cronologica de Il collegio. La nuova edizione sarà ambientata nel 1990. La classe protagonista si troverà perciò catapultata nell’anno del crollo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, dello sfortunato mondiale di Italia ’90, quando i telefonini erano fantascienza (in compenso c’erano i walkman accesi h24) e ancora si registravano a casa le cassette.

Un anno molto particolare, insomma, che di certo darà filo da torcere ai ragazzi che sceglieranno di studiare per ottenere il loro diploma, condividendo la vita in collegio e quella scolastica fatta di lezioni, interrogazioni, esami, ma anche di un sano divertimento. Non ci sono notizie per quanto riguarda il cast degli allievi. Sono state diffuse invece le prime notizie sui professori.

Tornerà l’amatissimo professor Maggi e sarà della partita anche un altro volto noto de Il collegio: la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che ha conquistato tutti partecipando anche a Pechino Express.

Il collegio, come funziona il format Rai

Il collegio, prodotto da Magnolia-Banijay Italia, è andato in onda dal gennaio 2017 e novembre 2023. Il format è ambientato in un preciso momento storico. Il collegio vede una ventina di adolescenti tra i 14 e i 17 anni e mezzo impegnati a studiare per circa un mese in un collegio al fine di superare l’esame di licenza media. I ragazzi devono indossare le divise del collegio.

Gli allievi non possono tenere in camerata telefonini, dispositivi elettronici, cosmetici, prodotti di bellezza, dolciumi e alimenti di sorta. Le regole della struttura sono molto severe e prevedono punizioni, isolamento (anche per più giornate) e in casi estremi pure l’espulsione dal programma. I collegiali devono anche adeguare la loro pettinatura in modo che sia idonea al collegio.

Ragazzi e ragazze sono divisi in dormitori distinti e seguono a tempo pieno le lezioni. Alla fine del periodo di studio gli studenti sosterranno un esame sugli argomenti trattati durante le lezioni davanti a una commissione composta dai professori e dal preside.