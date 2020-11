Dopo la non ammissione di Mishel Gashi e di Luca Lapolla, la seconda puntata de Il Collegio si è aperta con l’ingresso di un nuovo studente, che risponde al nome di Simone Bettin. Originario di San Miniato, in provincia di Pisa, l’ultimo entrato al Convitto Regina Margherita di Anagni ha 16 anni e un carattere di certo fumantino. “Il ribelle strafottente” lo definisce la scheda di presentazione del docu-reality di Rai2, campione di ascolti anche nella quinta stagione.

Simone Bettin ha sin da subito dimostrato di essere intollerante alle norme dell’istituto, entrando nell’aula magna del collegio con la gomma americana tra i denti. Rientrato nella sala, dopo l’invito del preside a gettare il chewing-gum, il ragazzo ha descritto le sue passioni: gioca a calcio, ama trascorrere il tempo al cellulare ed uscire con le ragazze. “A scuola? Vado la mattina, ma dormo in classe“.

Dopo aver sostenuto e superato la prova di ammissione, con l’aiuto della telefonata a casa, Simone Bettin ha conquistato le attenzioni delle telecamere per il suo temperamento e la sua indisciplinatezza. Punito per aver fischiettato durante la lezione con il professor Raina, docente di storia e geografia, Simone è stato spedito nei bagni a pulire i sanitari e le porte imbrattate.

Quando non combina qualche guaio, come la rivolta dei compiti in bianco contro ogni forma di rimprovero da parte del preside, il ragazzo mostra però il suo lato più sensibile ed affettuoso, come avvenuto con la collega Luna Scognamiglio. Pare proprio che la ragazza arrivato abbia fatto breccia nel cuore dell’ultimo arrivato, che si è però dovuto accontentare di un sonoro due di picche, dopo un timido avvicinamento.

Simone saprà tuttavia come rincuorarsi, anche solo con il successo che ha riscosso sui social durante la messa in onda della sua prima puntata: in appena tre ore, infatti, ha raccolto 65.800 follower su Instagram (@bettinsimone_ il suo account). Il Collegio, come talent show per aspiranti influencer, non sbaglia un colpo!