Il Collegio, anticipazioni e diretta della seconda puntata del 3 novembre 2020

Il Collegio, docu-reality di Rai 2, torna in onda stasera, martedì 3 novembre 2020, a partire dalle ore 21.20. Secondo appuntamento con la classe 1992, le cui avventure saranno raccontate dalla voce di Giancarlo Magalli. Che cosa succederà durante la seconda settimana di permanenza nell’istituto? Ecco le anticipazioni de Il Collegio.

La puntata di stasera si aprirà con un momento ormai cult della trasmissione: il taglio dei capelli. Il preside, infatti, è come sempre inamovibile: per rimanere nella scuola, è necessario liberarsi delle acconciature moderne e mantenere un look più curato e in linea con la moda degli anni Novanta. Inoltre, nell’organico de Il Collegio entrerà un nuovo personaggio, il collaboratore scolastico, il buon vecchio bidello, che si occuperà di distribuire materiale e merende. Sarà un alleato o parteggerà per i professori?

Tra le lezioni che maggiormente intrigheranno la classe 1992, quella di musica in cui i 19 alunni de Il Collegio faranno la conoscenza di Jovanotti, che proprio in quell’anno si stava facendo conoscere al grande pubblico con l’album Jovanotti 1992 e la canzone Ragazzo fortunato.

Il Collegio 2020, gli studenti in gioco

Gli studenti della quinta edizione de Il Collegio ancora in gioco sono Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Marco Crivellini (16, Roma) – Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano Francati (17, Roma), Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA), Alessandro Guida (15, Civitavecchia RM), Giulia Matera (15, Salerno), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino FI), Aurora Morabito (17, Savona), Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia FG), Luna Scognamiglio (17, Vietri sul mare – SA), Rahul Teoli (15, Piombino – LI), Usha Teoli (17, Piombino LI), Davide Vavalà (16, Bologna) e Luca Zigliana (15, Zanico – BG).

I professori sono Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Andrea Maggi (Italiano), Luca Raina (Storia e Geografia), Valentina Gottlied, (Educazione motoria), David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte), Paolo Bosisio (Preside), Carmelo Trainito (Breakdance), Roberta Barbiero (Storia e Geografia), Carlo Santagostino (Informatica), Patrizio Cigliano (Recitazione), Marco Chingari (Canto) e Roberta Sette (Educazione sessuale).

I sorveglianti sono Lucia Gravante e Massimo Sabet mentre il bidello è Enzo Marcelli.

Il Collegio: dove vederlo

La seconda puntata de Il Collegio 5 andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. Per quanto riguarda lo streaming, il programma è visibile sul sito RaiPlay. La puntata intera sarà successivamente disponibile sempre sul sito RaiPlay, nella sezione Guida Tv/Replay.

Il Collegio: Second Screen

Il Collegio 2020 è presente sul web con una sezione a parte sul sito di Rai Play. Il docu-reality si può trovare anche su Facebook con la pagina ufficiale di Rai 2. Il programma è presente anche su Twitter con l’account ufficiale di Rai 2. L’hashtag con il quale sarà possibile commentare la puntata è #ilcollegio. Il Collegio è presente anche su Instagram sempre con il profilo ufficiale di Rai 2. Per quanto riguarda il liveblogging, infine, l’appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle 21:20.