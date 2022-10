Non sarà un’edizione di Il Collegio senza professoressa Petolicchio quella che è partita lo scorso martedì. Se effettivamente Maria Rosa Petolicchio non ricoprirà la cattedra di Matematica e Scienze (e sarà impegnata a breve con Pechino Express, dove farà coppia proprio con un ex collegiale, Andrea Di Piero), sarà la sorella Anna Maria Petolicchio ad essere protagonista di questa nuova edizione del docu-reality di Rai2.

Le voci erano iniziate a correre già nei giorni scorsi, quando a lanciare l’indiscrezione era stato Webboh, che aveva riportato proprio l’arrivo della sorella della più nota delle due professoresse Petolicchio. Maria Rosa Petolicchio ha insegnato Matematica e Scienze per ben cinque edizioni, dal 2017 al 2021, per poi lasciare quest’anno, dove al suo posto è subentrato il professore Giovanni Belli.

Anna Maria Petolicchio, arrivata in corsa all’interno di questa nuova edizione di Il Collegio, sostituita nelle due prime puntate dalla professoressa Beatrice Fumagalli, debutta quindi portando sulle spalle l’eredità delle sorelle divenuta una delle prof più iconiche del programma per la sua severità.

Secondo chi conosce bene il programma, come l’ex direttore di Rai2 Andrea Fabiano, “il DNA petolicchiano c’è, si sente e si vede”. Resta ora dunque da capire se la “nuova” Petolicchio riuscirà a prendere il posto della sorella anche nel cuore degli affezionati telespettatori della trasmissione.