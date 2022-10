Il Collegio è il docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Banijay Italia giunto alla settima edizione. Quest’anno porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50. I giovani protagonisti, infatti, lasceranno le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere nel 1958.

È un programma scritto da Luca Busso con Marco Cappellini, Laura Mariani, Marco Migliore, Emanuele Morelli, Marina Pagliari, Veronica Pennacchio e Alessandro Tassone. La regia è di Fabrizio Deplano.

IL COLLEGIO 7, PUNTATE

In tutto, le puntate di questa edizione sono otto, stesso numero delle edizioni precedenti. Le prime due sono trasmesse sin dalla prima settimana di messa in onda. L’ultima puntata – salvo cambi di palinsesto – quindi, dovrebbe andare in onda il 29 novembre.

Il collegio puntata 18 ottobre 2022

Come da tradizione l’apertura del collegio è dedicata soprattutto alla conoscenza dei 20 alunni e alla presentazione del corpo docenti. In più si scopriranno le prime dinamiche nell’ambito scolastico legate all’anno in cui il Collegio è stato ambientato. Per la prima volta, infatti, i collegiali saranno divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca, la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Nel 1958, infatti, la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l’ “avviamento professionale”.

Al Collegio come sempre vigeranno le regole di sempre: preside, professori e sorveglianti rappresentano l’autorità, e vanno ascoltati e rispettati. Massima è, infatti, la severità per il rispetto delle norme, con giornate scandite da studio e attività ricreative.

IL COLLEGIO 7, ALUNNI

Alessandro Bosatelli, 14 anni, da Brembate (BG);

Davide Cagnes, 17, Montebelluna (TV);

Mattia Camorani, 15, Faenza (RA);

Davide Di Franco, 16, Bisceglie (BA);

Apollinaire Manfedi, 14, Lizzanello (LE);

Alessandro Orlando, 17, Torre Annunziata (NA);

Mattia Patanè, 16, Riposto (CT);

Gabriel Rennis, 16, Roma;

Samuel Rosica, 14, Bitonto (BA);

Damiano Severoni, 16, Tivoli (Roma);

Alessia Abbruscia, 14, Crosia (CS);

Elisa Angius, 15, Cagliari;

Sofia Brixel, 16, Chiavari (GE);

Marta Maria Erriquez, 16, Venaria (TO);

Zelda Nobili, 15, Trieste;

Priscilla Savoldelli, 15, Gandino (BS);

Giada Scognamillo, 17, Genova;

Luna Tota, 15,

Roma e Giulia Wnekowicz, 14, Figline Valdarno (FI).

IL COLLEGIO 7, PROFESSORI

Andrea Maggi (Italiano), Giovanni Belli (matematica), Beatrice Fumagalli (storia e geografia), Marie France Baron (francese), Alberto Zanetti (canto), Guido Airoldi (disegno e arte), Annalisa Bufacchi (laboratorio), Mauro Simonetti (educazione fisica) e Andrea Zilli (dattilografia). Confermato il Preside Paolo Bosisio.

IL COLLEGIO 7, QUANDO INIZIA

La nuova edizione de Il Collegio (annunciata da TvBlog a febbraio 2022) è iniziata martedì 18 ottobre 2022.

IL COLLEGIO 7, VOCE NARRANTE

Dopo Giancarlo Magalli, la novità di questa edizione è Nino Frassica che accompagnerà il racconto delle avventure dei venti protagonisti.

IL COLLEGIO 7, LUOGO

Ad ospitare i giovani studenti è, per il terzo anno consecutivo, il Collegio Regina Margherita di Anagni.

IL COLLEGIO 7, CASTING

Si sono aperti lo scorso maggio 2022 (qui il link), dallo scorso settembre le clip più divertenti e curiose sono state rese disponibili su Rai Play. Successivamente Rai 2 ha dedicato una finestra alla nuova stagione.

IL COLLEGIO 7, DOVE SEGUIRLO

Il programma si può seguire su Rai 2, in streaming live su Rai Play nella sezione dirette. Le puntate sono disponibili sulla stessa piattaforma una volta terminata la messa in onda in tv.