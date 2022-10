Il Collegio 2022, Victoria Lazzari è la prima espulsa

Si era presentata raccontando di essersi presa l’ultima nota per non aver ascoltato i richiami del suo professore dopo aver messo i piedi sopra il banco di scuola. Ora è la prima espulsa dall’edizione 2022 di Il Collegio: si tratta di Victoria Lazzari. La giovane collegiale è stata espulsa dopo aver insultato il professore Andrea Zilli, che si occupa delle Discipline Tecnico-Pratiche nella sezione B, ovvero la sezione dell’avviamento professionale.

L’espulsione, arrivata di sorpresa, è stata annunciata dal preside che è entrato direttamente in aula interrompendo la lezione della nuova professoressa Petolicchio per annunciare il provvedimento disciplinare preso. “Io giudico il suo comportamento assolutamente inaccettabile” ha commentato il preside, prima di annunciare l’espulsione.

Victoria si è detta stupita (“giuro, non me lo aspettavo”), mentre i compagni, dispiaciuti per la sua uscita forzata, hanno invece cercato di farle capire che con il comportamento che aveva avuto l’espulsione era doverosa. “Non è per niente giusto perché non ho fatto così tanto, oddio forse sì, però questo prof l’ho sempre detto è un po’ pazzo, mi ha preso male” ha spiegato Victoria in un confessionale.

A dare l’annuncio nella sezione A è stato Damiano Severoni che è entrato in aula durante la lezione della professoressa Marie France Baron. “Chi semina raccoglie e Victoria ha seminato tante disgrazie e ha raccolto i frutti delle sue pene” ha commentato Zelda Nobili.

Quella di Victoria Lazzari però potrebbe essere destinata a non rimanere la sola espulsione di queste edizione 2022 di Il Collegio, dato che nel finale di puntata si è lasciato evincere che una scelta analoga sarebbe stata presa anche per Gabriel Rennis, anche se, a suo riguardo, non è stato annunciato ancora alcun provvedimento, se non la sospensione da tutte le attività didattiche.

Il prossimo martedì assisteremo dunque a una nuova espulsione all’interno di Il Collegio?