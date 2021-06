Nuova avventura misteriosa quella di Daniele Bossari, al debutto questa sera, martedì 8 giugno, in prima serata su DMAX con un nuovo docu-reality, Il codice del Boss.

Dopo la precedente esperienza su DMAX con Il Boss del Paranormal, Daniele Bossari tornerà proprio questa sera a partire dalle 21:25 sul canale 52 del digitale con un nuovo show capace, a modo suo, di farci viaggiare. Il codice del Boss, infatti, sarà in prima tv assoluta sul canale di casa Discovery e ci racconterà di fatti, personaggi e luoghi celebri del nostro Bel Paese, con particolare riguardo per alcuni fatti, storici ma non solo, meno noti e intriganti su quanto accaduto proprio in quelle stesse destinazioni molti anni fa.

Anche in questa nuova avventura in compagnia di Daniele Bossari, dunque, non mancherà quel velo di mistero capace di rendere ogni viaggio più intrigante. In Il codice del Boss Bossari indagherà su enigmi e leggende del passato con anche l’ausilio di contenuti multimediali (in particolar modo filmati storici e reportage realizzati ad hoc per l’occasione) capaci di svelare anche alcuni segreti insospettabili. In questa nuova impresa televisiva Daniele Bossari non sarà però da solo. Ad affiancarlo sin dalla prima puntata Giano Del Bufalo, esperto di leggende e collezionista di oggetti misteriosi provenienti da ogni epoca.

“Quali segreti nasconde la costruzione del Pantheon di Roma? Perché la torre di Pisa pende? Il famoso incendio di Roma del 64 D.C. è stato davvero opera di Nerone? Ancora, i segreti della nascita di Venezia o dell’Atlantide italiana, Baia, meraviglia sommersa al largo delle coste campane; i retroscena non svelati della fine di Ercolano, la vera storia della costruzione del Vallo di Adriano, i misteri della grotta di Hierapolis, considerata dagli antichi la porta dell’inferno”.

Questo e molto altro scopriremo a partire da questa sera in prima visione assoluta ne Il codice del Boss, su DMAX ogni martedì per otto puntate. Il nuovo docu-reality, per un totale di 8 puntate della durata di 60 minuti ciascuna, è una produzione originale MKR Productions per Discovery Italia e nasce da un’idea di Dario Magini per la regia di Marco KK Rossi. Sarà visibile su DMAX, canale 52 del digitale, oppure su Sky al canale 170. Il codice del Boss sarà inoltre visibile al canale 28 del Tivùsat e in anteprima streaming su Discovery+.