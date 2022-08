Il Castello delle Cerimonie torna con un nuovo ciclo di puntate inedite da venerdì 2 settembre alle 23.05 su Real Time (DTT, 31). Con settembre, dunque, riparte il venerdì di Real Time, fatto di dolci in prima serata – con Bake Off Italia – Dolci in forno che riparte con la sua decima edizione – e di feste esagerate in seconda serata. Se poi l’inizio della puntata cada davvero alle 23.05 lo vedremo nel corso delle settimane, dal momento che negli anni poche cose sono apparse meno veritiere dell’orario di inizio de Il Castello delle Cerimonie.

Siamo ormai alla sesta stagione de Il castello delle Cerimonie, che supera così le stagioni del format originario, quel Il Boss delle Cerimonie che nel gennaio 2014 ci ha fatto conoscere la Sonrisa e la sua squadra e ci ha fatto amare Don Antonio Polese e la sua famiglia. Con la scomparsa del Boss, avvenuta nel dicembre del 2016, il programma – oltre ovviamente all’azienda di famiglia, saldamente gestita dagli eredi – è riuscito ad andare avanti e a trovare la chiave giusta per non deludere i fan di Don Antonio e dare spazio alle cerimonie più travolgenti del Castello.

Certo, la mancanza di Don Antonio si sente in tanti piccoli dettagli e la scomparsa di Donna Rita, l’amata moglie, ha reso l’assenza ancora più concreta, ma di certo Imma e Matteo riescono benissimo a far vivere l’atmosfera del Castello con la loro sintonia, la loro ironia, la loro spontaneità, fatta di sguardi, di sorrisi e di risate. La chiave reale scelta per rappresentare la coppia Imma – Matteo si sposa benissimo con quella fiabesca che dal primo giorno accompagna il racconto di feste che nascono il più delle volte tra vicoli e palazzi popolari, tra le realtà meno fiabesche del territorio, pronte a indebitarsi per una festa pantagruelica, e la cui natura riesce ad emergere nelle pieghe della fiaba grazie agli autori e alla regia. E resta uno degli aspetti più interessanti di questo esempio di antro-tainment, che lo scorso anno ha festeggiato le sue prime 100 puntate.

Complessivamente sono state realizzate 11 stagioni di questo format dal gennaio 2014, contando anche quella a breve in tv. Il promo in onda su Real Time promette cose mai viste, come torte che scendono dall’alto in un trupudio di fiori: e a chi segue da sempre il programma viene in mente quella trasferta del Boss a New York, con qualche ‘trucchetto’ da importare a Sant’Antonio Abate (NA).

Il Castello delle Cerimonie 2022, puntate

Nella scorsa edizione furono ben 16 le puntate trasmesse tra l’inizio di settembre e la metà di dicembre. Quella in arrivo dovrebbe essere la prima edizione davvero ‘post’ pandemica del programma dopo il biennio 2020-2021, a dir poco difficile. Il lockdown, il contagio, quindi il blocco delle cerimonie fino all’estate 2021 ha reso la situazione davvero pesante per tutte le attività ricettive, turistiche e all’intero settore del wedding. A vedere il promo, però, sembra che con questa stagione, iniziata con la tarda primavera, voglia lasciarsi tutto alle spalle e stupire come non mai.

Il Castello delle Cerimonie 2022, streaming

La sesta stagione va in onda ogni venerdì alle 23.05 a partire dalle 23.05 su Real Time (DTT, 31) ed è disponibile on demand su Discovery+.