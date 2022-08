Bake Off Italia 2022 è pronta al debutto: siamo alla decima stagione del cooking talent di Real Time (DTT, 31) che vede qualche novità sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda (MB), ma che non rinuncia alle sue colonne.

Bake Off Italia 2022, quando va in onda?

Bake Off Italia 10 debutta venerdì 2 settembre alle 21.20 su Real Time (DTT, 31). Il programma andrà in onda fino a dicembre sempre nella prima serata del venerdì, come tradizione.

Bake Off Italia 2022, giudici

I giudici di Bake Off Italia 10 sono Ernst Knam, presente fin dalla prima edizione, Damiano Carrara, entrato nella quinta edizione (2017) e la new entry Tommaso Foglia, pastry chef napoletano alla sua prima esperienza tv. Resta nel cast Clelia d’Onofrio, anche lei presente fin dalla prima edizione, ma solo come voce narrante della storia dei dolci protagonisti di puntata. La conduzione è affidata sempre a Benedetta Parodi, al timone del programma fin dal 2013, anno del debutto.

Bake Off Italia 2022, concorrenti

Sono 16 i concorrenti di Bake Off Italia 10: si tratta di nove uomini e nove donne di età compresa tra i 19 e i 61 anni, provenienti da ogni parte d’Italia. Lo scorso anno furono 20, in una edizione che partì il 3 settembre e si concluse il 17 dicembre per un totale di 16 puntate.

Ma ecco i concorrenti di Bake Off 2022 in rigoroso ordine di età, dal più giovane al più esperto.

Leonardo, 19 anni da Borgetto (PA)

Da piccolo Leonardo era una promessa del canto ma poi, per colpa dei pregiudizi dei suoi coetanei, ha abbandonato il suo sogno. Ora ha trovato una nuova strada: la pasticceria. Bake Off Italia per lui rappresenta una rivincita e la pasticceria la casa dove potersi sentire di nuovo orgoglioso di sé stesso, anche grazie al supporto della sua famiglia.

Margherita, 19 anni da Valdagno (VI)

Margherita vive a Milano dove frequenta l’università di moda. Nel tempo libero non fa altro che studiare, documentarsi e preparare dolci, sentendosi così a metà strada tra queste sue grandi passioni. Per lei sia i dolci che i vestiti hanno una storia da raccontare. La pasticceria per Margherita è casa perché è un luogo che la fa star bene.

Mukesh, 21 anni da Pontedera (PI)

Mukesh è originario del Nepal, dove ha passato parte della sua vita e dove ha scoperto la sua passione per i dolci grazie alla nonna. Da grande vorrebbe diventare un maestro di pasticceria per poter trasmettere la sua conoscenza ai ragazzi giovani. La pasticceria per Mukesh è casa perché gli ricorda la sua infanzia in Nepal, ma è anche l’obiettivo che vuole raggiungere.

Gaia, 23 anni da Cosenza

Gaia studia chimica e vorrebbe fare la divulgatrice scientifica. Ha molto a cuore la tutela dell’ambiente e con la sua famiglia sta per trasferirsi in una casa circondata da un bosco, dove vorrebbe aprire un laboratorio di pasticceria sostenibile. La pasticceria per lei è casa perché attraverso i dolci può condividere il suo saper fare con le persone a cui vuole bene.

Alessio, 24 anni da Poggibonsi (SI)

Alessio ha 24 anni, viene da Poggibonsi (SI), studia lingue e sogna di diventare professore d’inglese. Ama preparare torte per festeggiare i compleanni, non solo dei parenti ma, da vero nerd, anche dei suoi device elettronici. Sincero, altruista, sensibile e determinato, per Alessio la pasticceria è casa perché è proprio lì che si sente gratificato e apprezzato.

Chiara, 25 anni da Castel Viscardo (TR)

Chiara è un’infermiera. La sua passione per la pasticceria nasce con i lievitati e prosegue con le torte classiche, che prepara con le uova del suo pollaio e le marmellate del piccolo frutteto che cura con la nonna. Con il fidanzato Francesco condivide la passione per i viaggi in moto. La pasticceria per lei è un momento di condivisione di amore e felicità.

Giovanni, 26 anni da Specchia (LE)

Giovanni studia ingegneria gestionale, il suo sogno è aprire un’azienda dolciaria. La sua famiglia è fatta di buongustai e tutti lo apprezzano in cucina. Ama i film, le serie tv e la moda, ha le mani bucate e se potesse comprerebbe migliaia di vestiti. La pasticceria per lui è casa perché con i suoi dolci riesce a creare dei momenti da passare con i suoi amici e la sua famiglia.

Ginevra, 28 anni da Napoli

Ginevra vive con la madre, al momento si è presa un anno sabbatico per cercare la sua vera strada. La pasticceria per lei è casa perché le dà felicità, ma allo stesso tempo, è un sogno ancora tutto da realizzare. Bake Off Italia è l’occasione giusta per scoprire se questo desiderio può trasformarsi in realtà.

Riccardo, 32 anni da Villanova del Sillaro (LO)

Riccardo è un preparatore chimico farmaceutico, una professione che gli piace, ma che non lo rende felice come preparare dolci. Il suo sogno è quello di aprire una pasticceria di lusso con la madre, con cui ha un rapporto molto stretto. La pasticceria per lui è casa perché è un progetto che ha in comune con sua mamma.

Davide, 38 anni da Puegnago del Garda (BS)

Davide vive con la compagna e fa l’architetto. Il suo lavoro gli va stretto e vorrebbe combinarlo con la pasticceria a tempo pieno. Per farlo, ha un progetto concreto in cantiere: la costruzione di un b&b in cui vivere e poter servire i suoi dolci. La pasticceria per Davide è la sua casa e Bake Off Italia l’occasione per costruirla.

Daniele, 40 anni da Catania

Daniele, che vive a Catania con la moglie e la figlia, si definisce il giudice più severo dei suoi dolci. Bancario di professione, è un uomo dai mille hobby e dalle mani d’oro: ha persino costruito artigianalmente una cella di lievitazione. La pasticceria per lui è casa perché gli consente di alzare sempre l’asticella. Il suo sogno è aprire una pasticceria in Francia.

Paola, 41 da Magliano in Toscana (GR)

Paola si definisce con orgoglio una contadina, perché insieme alla famiglia gestisce la sua azienda agricola. Ha iniziato a fare dolci per il figlio e ora è la mamma pasticcera di tutto il suo gruppo di amici. Il suo sogno è quello di aprire un laboratorio, anzi un “merendero”. La pasticceria per lei è casa perché è il suo porto sicuro e la sua àncora di salvezza.

Stefano, 44 anni da Castion (BL)

Stefano si è avvicinato alla pasticceria grazie alla nonna e ora si diverte a preparare dolci per la sua famiglia: la sua più grande fan è la figlia che l’ha iscritto a Bake Off. Si definisce un manager di successo, ma sogna un futuro diverso: vorrebbe aprire la prima bottega di dolci del suo paese. La pasticceria per lui è casa perché rappresenta un momento di condivisione con la sua famiglia.

Maria, 55 anni da Genova

Maria è una casalinga e vive con la sua famiglia, il loro motto è “se siamo noi 4 è tutto perfetto”. Le sue origini calabre la portano a parlare a voce alta, gesticolare e cucinare tanto: sin dalla prima colazione è tutto fatto a mano da lei. La pasticceria per Maria è casa e amore da condividere con famigliari e amici.

Gianbattista, 61 anni da Castelcovati (BS)

Gianbattista vive con la moglie, fa il carpentiere ed è prossimo alla pensione. Si definisce un burlone e nel suo paese è conosciuto per la sua partecipazione alle commedie dialettali. Secondo lui, i dolci devono essere prima buoni e poi belli. La pasticceria per Gianbattista è casa perché lo rilassa e gli dà modo di rendere felici gli altri.

Stefania, 61 anni da Quartucciu (CA)

Stefania vive con la sua numerosa famiglia fatta di figli e nipoti. Ha dovuto affrontare dei problemi di salute in passato, ma la pasticceria le ha dato modo di riscattarsi e ritrovare la voglia di dedicarsi agli altri. La pasticceria per lei è casa e a Bake Off vorrebbe sentirsi dire “sei brava, ce la puoi fare”.

Bake Off 2022, puntate

Con 16 concorrenti, le puntate di questa decima edizione potrebbero essere anche solo 14 e non 16 come lo scorso anno. Intanto lo scorso 31 luglio è stata registrata la puntata natalizia di Bake Off 10, che tradizionalmente è l’ultima. Lo testimoniano le foto pubblicate da Benedetta Parodi sui social.

Bake Off Italia 10, il promo

Bake Off Italia inizia venerdì 2 settembre alle 21.20 Dietro ogni ricetta c'è una storia dolcissima! 🧁Anche voi non vedete l'ora di scoprirle tutte? 😋#BakeOffItalia inizia venerdì 2 settembre alle 21.20 in #PrimaTv su #RealTime #canale31 Posted by Real Time on Tuesday, August 2, 2022

Bake Off Italia 2022, streaming

Bake Off va in onda su Real Time, come vuole la tradizione, ma è anche disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery. Lo scorso anno le puntate venivano pubblicate in anteprima su Discovery+, il servizio pay di Warner Bros. Discovery, e poi trasmesse in tv. Vedremo se questo modello sarà seguito anche quest’anno.