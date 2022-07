Bake off Italia 10, Benedetta Parodi a Tvblog: “Edizione con il sapore di casa” (video)

Qualche settimana fa, nella splendida cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore (in provincia di Monza e Brianza), abbiamo incontrato Benedetta Parodi per farci raccontare, in anteprima, i segreti di Bake off Italia 10, il programma prodotto da Banijay Italia, in onda da venerdì 2 settembre 2022, in prima serata su Real Time.

Ciao Benedetta. Che edizione sarà?

Sarà un’edizione con il sapore di casa, dolci casalinghi, della tradizione. Che, poi, viene voglia di rifare subito perché sono alla portata di tutti. Non proprio facilissimi perché siamo comunque a Bake off.

Sono passati 10 anni ma è un programma che non sente il peso dell’età…

Spero anche io (ride, ndb)

E nemmeno della conduttrice. Secondo te, quale è il segreto di questo programma che dura ormai da tanto tempo?

Sono i dolci che sicuramente fanno allegria, fanno venir voglia di stare insieme. E, poi, il fatto che non c’è cattiveria. C’è competizione ma c’è anche molta amicizia, voglia di aiutarsi. E’ un programma dolce anche nelle intenzioni.

Come è cambiato il programma in questi dieci anni?

Abbiamo aggiunto alcune cose per arricchirlo. Di base, però, c’è stato un innalzamento dell’asticella nei dolci, sempre più originali, particolari fino ad arrivare ad un ritorno alla base in questa decima edizione con la riscoperta della tradizione.

Anche l’approccio dei concorrenti è diverso rispetto alle scorse stagioni?

I concorrenti, ogni anno, sono sempre più scafati. Seguendo il programma sanno già cosa amano i giudici, quali sono i difetti e gli errori più comuni. E’ anche vero che se, da casa, pensi di sapere, arrivi qui, davanti a questi banconi, sei da solo e hai un tot di tempo per preparare una torta, tutto quello che hai visto in televisione serve a poco, Quindi, ogni volta, si vede una crescita in sicurezza, in capacità di questi concorrenti. E’ una bellissima storia.

Quest’anno, c’è anche un nuovo giudice (Tommaso Foglia, ndb), come è stato questo innesto?

Benissimo. Tommaso Foglia è un pasticcere bravissimo. Non ha bisogno di presentazioni perché ha un curriculum pazzesco. Ma è anche una persona super simpatica, alla mano. Ha subito legato con gli altri giudici. Guarda, quei tre insieme, da tenere, sono terribili. Sono come una mamma. Si divertono. Si fanno gli scherzi. C’è un bellissimo clima e credo che, questo si vedrà anche nel programma.

Lunga vita a Bake off per altri 10 anni….