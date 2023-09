I fan di Massimo Ranieri lo sanno già: il loro beniamino è protagonista, dopo anni, di una nuova fiction. Per La voce che hai dentro, su Canale 5 (e su Mediaset Infinity) a partire da giovedì 14 settembre 2023, il cantante e attore si è fatto circondare da alcuni interpreti già noti al mondo delle serie tv italiane.

A cominciare da Maria Pia Calzone, vista in Gomorra-La serie e qui nei panni della moglie del protagonista; ma anche Michele Rosiello, parte anche del cast di Mina Settembre e precedentemente de L’Isola di Pietro o Erasmo Genzini, che ha partecipato a Che Dio Ci Aiuti. Oltre a loro, da citare anche il debutto sul piccolo schermo de La Niña, al secolo Carola Moccia, cantante napoletana che interpreta un personaggio chiave. Scopriamo tutti i personaggi de La voce che hai dentro!

La voce che hai dentro, il cast

Massimo Ranieri è Michele Ferrara

Con il suo carattere testardo e fumantino, Michele Ferrara ha affiancato fin da giovanissimo il severo padre Domenico all’interno della Parthenope, casa discografica napoletana, diventandone presto il socio maggioritario. Alla tragica morte del padre si aggiunge, per Michele, la condanna per il suo omicidio, che lo costringe a passare dieci lunghi anni dietro le sbarre. Ma neanche il carcere cambia l’animo di Michele, che rimane un guerriero, passionale e vitalista, capace di coinvolgere con i suoi modi a volte bruschi ma sempre sinceri. Custodendo un segreto che non vuole rivelare a nessuno, Michele torna alla Parthenope con il desiderio di non perdere più tempo. Vuole rilanciare la casa discografica, ma soprattutto vuole riconquistare quello che gli è mancato di più: la sua famiglia.

Maria Pia Calzone è Maria

Maria è avvocato per il diritto d’autore. Entra giovanissima in Parthenope e Michele si innamora di lei a prima vista. Maria e Michele condividono lunghi e felici anni di matrimonio prima che lui venga condannato per l’omicidio del padre. Il ritorno di Michele metterà tutto in discussione: la visione come madre, la convinzione che Michele sia un assassino, il suo futuro con il nuovo compagno Giulio (Ruben Rigillo), avvocato che le ha offerto un posto nel suo studio legale, una volta ultimata la vendita della Parthenope.

Michele Rosiello è Raffaele

È il maggiore dei fratelli ed è sposato con Letizia (Sara Cardinaletti), con cui sta cercando di avere un figlio. Gli antichi dissapori con il padre Michele lo porteranno ad un duro scontro, che lo costringerà però a fare i conti con il proprio passato e ad acquisire anche nuove consapevolezze. Abbandonate le iniziali resistenze nei confronti di Regina, Raffaele si ritroverà irrefrenabilmente attratto da lei, fino al punto di creare una frattura nel suo matrimonio.

Erasmo Genzini è Antonio

Antonio conduce una vita da viveur che, negli anni di assenza del padre, lo ha portato a trascurare il lavoro di scouting come produttore artistico della Parthenope Records. Michele si scontrerà duramente anche con lui, accusandolo di pensare solo al profitto e arrivando anche a togliergli il lavoro. In cerca di rivalsa, Antonio tenterà di fare affari a discapito dell’azienda di famiglia, rischiando però di rimanere scottato.

Giulia D’Aloia è Anna

Quando Michele va in carcere Annuzzella, la piccola di casa, ha solo dieci anni. Oggi è una ventenne timida e desiderosa di costruirsi una nuova vita. È lei a supportare il padre e a riconoscere il talento ruvido di Regina. Grazie a Regina (La Nina), Anna smetterà di nascondere le sue vere aspirazioni e soprattutto i suoi sentimenti.

La Niña è Regina

Trent’anni e una bellezza sfacciata, come sfacciate sono la sua personalità e le sue canzoni. È cresciuta nei Bassi di Napoli e in un mondo macho dove ha imparato a farsi rispettare a suon di barre trap e dietro una maschera da dura. Michele le offrirà un contratto discografico e con lui e i membri della sua famiglia, Regina instaurerà un rapporto profondo ma anche travagliato. E grazie a Michele potrà risolvere alcuni nodi del suo passato.

Gianfranco Gallo è Gaetano Russo

Discografico con il pelo sullo stomaco e con una visione del mercato musicale radicalmente diversa da quella di Michele, Gaetano è da sempre il suo acerrimo avversario professionale. I dissapori tra i due discografici risalgono infatti ai tempi dei loro padri, fondatori della Russo Records e della Parthenope. Oggi, a causa dei problemi economici della Parthenope, Michele rischia di dover vendere la preziosa attività di famiglia proprio a lui.

Ruben Rigillo è Giulio

Valente avvocato, fidanzato di Maria. È un uomo leale e affettuoso. Teme che il ritorno di Michele possa destabilizzare la sua amata Maria.

Sara Cardinaletti è Letizia

Letizia è stata al suo fianco nei momenti più duri, ora vorrebbe iniziare con lui una nuova vita e, finalmente, avere un figlio e una famiglia, lontano da Napoli e dalla Parthenope. Il ritorno di Michele, invece, fa riaffiorare in Raffaele i fantasmi del passato, scombinando i loro progetti.

Roberto Oliveri è Vincenzo

Cantante, dotato di un certo talento, non sa fare a meno di mettersi nei guai. Respinto dieci anni prima da Mimmo, si arrabatta facendo il cameriere. Dopo aver rifiutato l’offerta di Michele di entrare in Parthenope, accetta invece di seguire Antonio, che diventa il suo manager.

Nando Paone è Luigi

Tassista ed ex musicista, è il miglior amico di Michele, a cui non ha mai fatto mancare appoggio e vicinanza nei lunghi anni del carcere. Luigi è allegro, positivo, ma nutre un grande rimpianto: non essere riuscito a conquistare Vittoria (Lucianna De Falco).

Lucianna De Falco è Vittoria

Segretaria storica della Parthenope, è molto legata a Michele. Vittoria ha vissuto nel passato una storia d’amore con Luigi.