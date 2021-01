Chi si nasconde dentro la maschera della Tigre? La domanda resta, per il momento, senza risposta. E di sicuro la risposta giusta non ce la può dare Francesco Facchinetti. Almeno a giudicare da quanto detto nella prima puntata della seconda edizione de Il Cantante mascherato, in onda su Rai1, subito dopo la sua esibizione:

Tu non sei un cantante, non sei un presentatore, non lavori nel mondo dello spettacolo, sei uno sportivo, perché hai detto che sei il numero uno. Gli sportivi spesso e volentieri si sentono soli. E poi perché sei una tigre azzurra e non bianca o gialla? Tu sei una tigre nerazzurra. Ti chiamavano l’Uomo Ragno, in verità. Sei un portiere, sei il portiere numero 1 dell’Inter. Sei Walter Zenga.

Peccato che Walter Zenga sia ospite proprio stasera del Grande Fratello Vip, dove ha dato vita ad un confronto con il figlio Andrea, recluso nella Casa di Cinecittà.

Se Facchinetti ha mostrato di ignorare questa circostanza (o, più probabilmente, ha fatto finta di ignorarla), Flavio Insinna ha fatto trasparire le sue perplessità commentando a caldo così le parole del collega giudice (che si è presentato in studio in pigiama!):

Mettiti a dormì Francé, fatti un’altra mezz’ora di sonno!

Tutta di un pezzo, invece, la Carlucci, che ha legittimato il ragionamento esposto da Facchinetti:

Ha fatto un ragionamento… gli indizi vanno usati. Così bisogna fare anche a casa.

Un episodio simile si era verificato anche nella prima edizione de Il Cantante Mascherato, allorquando Ilenia Pastorelli (non confermata quest’anno) ipotizzò che dietro la maschera del Coniglio si nascondesse Pupo… che però in quel momento era impegnato proprio al GF Vip su Canale 5.

Per la cronaca, la Tigre è Gué Pequeno per Costantino Della Gherardesca, Max Giusti per Flavio Insinna, Gianluca Guidi per Patty Pravo e Max Tortora per Caterina Balivo.