Quarta puntata sabato 9 aprile 2023 su Rai1 per lo spettacolo musicale a tinte gialle di Rai1 Il cantante mascherato. Lo show diretto e condotto da Milly Carlucci torna con le maschere sopravvisute alle prime tre puntate di questo varietà, comprese dei loro occupanti e le cui identità dovranno essere scoperte dall’ineffaabile giuria composta da Christian De Sica, Flavio Insinna, Iva Zanicchi, Serena Bortone e Francesco Facchinetti.

Il cantante mascherato 4 con la sua quarta puntata arriva così al giro di boa rispetto alle sei puntate previste per questo varietà prodotto con la collaborazione della Endemol Shine Italy, società facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Vediamo un po’ il menu della prossima puntata di questo spettacolo in onda sabato sera e che vedrà dei faccia a faccia fra Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni e Tullio Solenghi con Nino Frassica, fra i presunti vip che si nascondono sotto le maschera della quarta edizione di questo varietà.

Non è tutto, nella puntata di sabato sera è confermato l’appuntamento con il “mascherato per una notte“. Come è accaduto nelle scorse settimane, vediamo i possibili vip che si potrebbero nascondere dentro il celebre cuore rosso, casa del mascherato per una notte. I possibili occupanti del cuore rosso di sabato prossimo sono Renato Zero, il conduttore di Dalla strada al palco Nek, quindi Claudio Baglioni e l’onnipresente Gigi D’Alessio.

Chi ci sarà dunque dentro il cuore roso di sabato prossimo? Che sviluppi avranno i faccia a faccia di cui sopra? Chi verrà scoperto nella quarta puntata del 9 aprile? Tutte queste domande troveranno risposta sabato in prime time su Rai1 con la quarta puntata de Il Cantante mascherato 4 con Milly Carlucci.