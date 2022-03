Via un’altra maschera da Il cantante mascherato. Nella terza puntata del 4 marzo 2022 il programma è tornato a smascherare i protagonisti di questa edizione. In testa al programma si è consumato lo scontro tra Pinguino e Drago, ma stavolta l’esito ha riservato il colpo di scena: nonostante il pubblico abbia votato per salvare Pinguino dallo scontro, la persona che sta sotto la maschera ha deciso di ritirarsi dal gioco.

Edoardo Vianello era colui che si nascondeva sotto la maschera. Al momento della domanda sulla motivazione del ritiro, il cantante ha tirato fuori una scusa in tema con il suo personaggio: “Il problema è che mi ha chiamato la mia pinguina e mi ha detto che aspetta un uovo, siccome ha preso un impegno con le sue amiche per andare a mangiare fuori allora devo covarlo io“. E’ chiaro che i motivi saranno altri, ma su questo stranamente non si è andato ad indagare più a fondo.

Il regolamento quindi prevede questo: una volta smascherato pinguino, la maschera salvata va comunque avanti, ma con un altro VIP al suo interno. In questo caso viene scongiurata l’eliminazione di Drago che, quindi prosegue nella sua corsa:

In questa modalità Pinguino viene smascherato – spiega Milly Carlucci – ma la maschera torna con un altro personaggio misterioso che tu dovrai scoprire la settimana prossima perchè il desiderio di Pinguino era quella di restare la maschera in gara. Pinguino si ritira come essere umano, ma la maschera che ha vinto lo spareggio va avanti.

Una volta smascherato, Vianello si è congedato con una battuta: “devo dire che è stato veramente pesante, questo capoccione è davvero pesante, questa mattina mi sono misurato ed ero due centimetri di meno”.

Anche il cantante, così come Cristina d’Avena venuta allo scoperto due settimane fa dalla maschera di cavalluccio marino, ha partecipato ai duetti della prima puntata.

Ritorna prepotente quella domanda portatrice di una riflessione nata proprio in occasione dello smascheramento della d’Avena: l’effetto double face concorrente/ospite non è too much? Per dire, anche Cristiano Malgioglio (sul quale pendono tanti punti di domanda a proposito della maschera SoleLuna) presente al primo appuntamento per duettare con la maschera Medusa, è diventato protagonista del ‘caso’ ed è stato richiamato per un faccia a faccia con uno dei suoi imitatori di punta: Massimo Lopez. E’ un gira e rigira che rischia di guastare il gioco (e non è la prima volta che lo diciamo).