Il Cantante Mascherato 4, ha vinto Ballando con le Stelle

E se la vittoria di Samuel Peron, che si nascondeva sotto la maschera del Cavaliere Veneziano, a Il Cantante Mascherato 4 volesse dire qualcosa? Partono da questo interrogativo le nostre considerazioni, che non possono trascurare il fatto che Peron è uno storico maestro di Ballando con le Stelle.

Cavaliere Veneziano, nel suo percorso di maschera, ha iniziato ad essere apprezzato quando si è capito, dopo alcuni tentennamenti iniziali, chi si nascondeva sotto. Fin da subito l’ipotesi più convincente è parsa quella di Peron, avanzata dalla Bortone già nella prima puntata. Si è arrivati però convintamente a individuare l’identità del Cavaliere Veneziano solo al termine della quarta puntata.

Finita, infatti, allo spareggio finale, la maschera aveva dato un indizio, che aveva così fatto intuire alla giuria la propria identità. Questa convinzione, rafforzata nella successiva puntata dai passi di danza, ha permesso al Cavaliere Veneziano di uscire indenne da entrambi gli spareggi in cui è finito in quelle due puntate.

Così Samuel Peron ha incontrato il sostegno del pubblico nel momento in cui questo ha capito che si nascondeva lui sotto la maschera del Cavaliere. Prima, infatti, la maschera non aveva mai primeggiato per il gradimento sui social, venendo preferite altre maschere, come Criceto o Stella.

Il pubblico ha voluto, quindi, far vincere la maschera più rappresentativa di un mondo già ampiamente rappresentato al Cantante Mascherato. In un’edizione che ha visto nove maschere su dodici avere un legame diretto (concorrenti o ballerini per una notte) con Ballando con le Stelle, si è preferito far vincere chi ne è simbolo da sempre.

Se il pubblico dice che anche a Il Cantante Mascherato deve vincere Ballando con le Stelle, forse è perché Ballando è l’unico fra i due programmi che può aspirare a continuare ad essere un titolo “vincente” per Milly Carlucci, che stoicamente a difeso la nascita del Mascherato. Ora però è arrivato il momento di godersi nuovamente il primogenito, che ancora una volta ha vinto.