Il Cantante Mascherato 4, eliminato Ippopotamo: ecco chi era

La terza puntata di Il Cantante Mascherato 4 si è conclusa con la quarta eliminazione di questa edizione del programma. Ad essere stato smascherato è stato, infatti, Ippopotamo, che ha dovuto calare la maschera dietro la quale si celava. A nascondersi sotto Ippopotamo era Mal, il cantante di origini britanniche, celebre per il brano Furia.

Non un personaggio a sorpresa, dato che non solo i giurati, ma anche i telespettatori della trasmissione avevano indovinato l’identità della maschera fin dagli inizi. Nel corso della terza puntata il nome di Mal era stato ipotizzato da tre giurati-detectives su quattro, con l’unica eccezione di Christian De Sica, che aveva portato ancora avanti la tesi di Bobby Solo, già sostenuta nelle precedenti settimane.

Dopo lo smascheramento, Mal, a cui sono arrivati i complimenti della giuria, ha detto: “Non credevo di arrivare fino a questo punto, perché con il mio accento alla Stanlio e Ollio non credevo proprio…”. Milly Carlucci, infatti, ha spiegato che la prima perplessità che ha avuto il cantante quando ha ricevuto la proposta della conduttrice era proprio legata all’accento.

Il Cantante Mascherato 4, nonostante la possibilità di spendere anche nel corso della terza puntata due Maschere d’Oro, messe a disposizione eccezionalmente per Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi, pur non avendo indovinato la scorsa settimana le maschere poi svelate, arriva per ora, dopo metà delle puntate previste, a solo quattro maschere fuori dalla gara.

Dopo l’eliminazione di Cigno al termine della prima puntata, sotto il quale si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella, e dopo quella sette giorni fa di Rosa (Valeria Fabrizi) e Colombi (Riky Tognazzi e Simona Izzo), ora si aggiunge anche quella di Ippopotamo, maschera che inizialmente non avrebbe dovuto essere contro Porcellino allo spareggio finale, dove è stato invece mandato da Sara Di Vaira, che doveva scegliere quale fra le maschere già salvate dai cinque giurati mandare comunque al voto social decisivo per le sorti dell’eliminazione.