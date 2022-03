Il cantante mascherato 3: Pinguino (di nuovo) eliminato, stavolta è Gabriele Cirilli

Alla terza puntata de Il cantante mascherato 3, Edoardo Vianello – sotto la maschera del Pinguino – gettò la spugna di sua volontà abbandonando il programma e lasciando il suo posto ad un altro VIP ignoto da celare. VIP che è stato svelato alla seconda semifinale dello show delle maschere condotto da Milly Carlucci: questa volta sotto il Pinguino c’è stato Gabriele Cirilli.

Il popolare attore comico è arrivato al ballottaggio finale contro Soleluna (sotto il quale tutti pensano ci sia Cristiano Malgioglio), ma è proprio quest’ultima ad aver avuto il pass per lo spareggio che verrà risolto in testa alla finale de Il cantante mascherato.

Poco prima delle sua ultime esibizioni ha lasciato altri indizi alla giuria formata da Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Ha detto:

E’ divertente stare nascosti sotto la maschera, ti fa tornare bambino (riferimento ad una delle sue storiche battute: “voglio torna’ bambino!”) quando con la coperta ti facevi la tua capannetta e nessuno poteva scoprirti. Ex sportivi partecipanti a Tale e Quale show? Ricordiamoci che ci sono anche giudici e coach, ma non aiutiamo troppo. Mi piace giocare, anche se tante volte il gioco mi ha provocato qualche problema, ma questa è un’altra storia.

Poco prima del ballottaggio finale:

Ho una grossa collezione di scarpe, è quasi una mania. Conservo anche quelle che non metto più. Comunque, il modo più semplice per scoprire chi sono non è farmi domande sulla mia identità, ma se io faccio una domanda a voi sull’identità di un’altra persona.