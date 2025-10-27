“Il cachet di Rita De Crescenzo a Belve”. Le indiscrezioni sulla tiktoker

Rita De Crescenzo sarà tra gli ospiti della nuova stagione di Belve. Francesca Fagnani è pronta a debuttare con il suo originale talk di interviste, che nell’ultime stagioni tv si è rivelato un successo. La giornalista ha ottenuto un si da Rita De Crescenzo, nota tik toker e volto social con un vasto seguito. La De Crescenzo è molto amata in Campania e recentemente ha ottenuto un eco mediatico anche a livello nazionale. Consapevole del potere della rete, Rita è in grado di far parlare di se e ottenere l’attenzione dei media.

A rivelare la sua presenza nel talk di Francesca Fagnani proprio la De Crescenzo, che dopo essere stata avvistata a Roma, nella zona dove si registra il talk di Belve, ha risposto ai fans: “Oggi a Belve, ma cinque mesi fa al Teatro Parioli Costanzo nel talk show… È ora di te. Con 500mila critiche ma oltre due milioni di spettatori”, così ha risposto a tutti quei fans che hanno criticato la scelta della giornalista d’invitarla. L’influencer non teme le critiche e i giudizi e, nonostante alcune apparenti contraddizioni legate soprattutto al suo vissuto, è sempre stata una persona diretta e sincera.

La tiktoker ha anche risposto a chi ha contestato il suo presunto cachet: la cifra che avrebbe ricevuto dalla Rai per accettare l’invito di Belve. Rita ha infatti ricordato che la sua ospitata ai Parioli di qualche mese fa ha registrato un impennata negli ascolti e di conseguenza la sua presenza nel seguitissimo talk d’interviste è stata naturale. In tal modo ha confermato la sua presenza, ma ha declinato le risposte riguardo ai soldi ricevuti. Tuttavia le indiscrezioni in rete sul tema appaiono accreditate.

Rita De Crescenzo ospite a Belve: a quanto ammonta il suo cachet

L’influencer campana è felice di partecipare a Belve, è un format di successo e molto seguito. Anche se non confermato in modo ufficiale, sembra che Rita non abbia preso un euro dalla produzione del format, ne tano meno dalla Rai. La sua presenza in tv sarebbe totalmente a titolo gratuito. Nessun compenso, nessun cachet è stato sborsato per la vip campana, che godrà solo di un’accentuata visibilità, cosa da non sottovalutare per chi vive di like e condivisioni.

C’è da chiedersi che tipo di domande le avrà mai fatto la Fagnani, sarà stata sicuramente una conversazione sopra le righe viste i modi dell’influencer. Molti in rete hanno manifestato la loro curiosità nel vedere la De Crescenzo nel confronto con la temibile giornalista, che solitamente tende a non risparmiare nessuno. Sarà un confronto molto interessante e anche divertente.

Rita De Crescenzo: dalle droghe a Tik Tok

In una recente intervista rilasciata a Diritto e Rovescio di qualche mese fa Rita De Crescenzo ha affermato che i social e in particolare Tik Tok sono stati una terapia. Le hanno permesso di credere di più in se stessa e l’hanno anche allontanata anche dalle droghe: “La mattina mi sveglio e ho un compito, sono sei anni che ci metto la faccia: porto avanti i social facendo le dirette e facendo compagnia alla gente in maniera naturale, senza trucco. Io porto sorrisi e tanta felicità a tutte le persone”.

Ha poi parlato di guadagni: “Quando ho iniziato con questa piattaforma c’era effettivamente un guadagno, ma lo scoperto dopo due anni: se lo prendeva tutto mio figlio. Ora TikTok non paga più, ma non me ne pento. Tutto quello che guadagno lo porto in casa per i miei figli”. L’influencer deve molto alla rinomata piattaforma di video: “Per me TikTok è stata una grande terapia. Sono 6 anni che non faccio più uso nè di droghe nè di psicofarmaci. Mi sono sentita realizzata con questa piattaforma perché ho visto la gente che mi ama e mi sono sentita apprezzata. Facevo uso di queste sostanze perché ho avuto un’infanzia difficile, ho avuto un bambino a 13 anni”.