Il cachet di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: perché da settimane non si parla d’altro

Barbara D’Urso è tra le protagoniste più indiscusse di questa edizione di Ballando con le Stelle. Un passo dopo l’altro, performance incredibili e che hanno catturato l’attenzione del pubblico, ma anche qualche critica da parte dei giurati che sono lì per essere prima di tutto trasparenti e sinceri. Ma quanto guadagna l’ex volto Mediaset per la sua partecipazione al talent? Ne ha parlato anche Selvaggia Lucarelli, che di certo ha sempre usato, nei suoi confronti, parole non proprio dolci.

Il cachet di Barbara D’Urso a Ballando

Sin da quando è stato annunciato che Barbara sarebbe stata tra le concorrenti del programma di Rai 1, l’attenzione è stata subito focalizzata sul suo cachet. “Ora voglio ripartire con coraggio, amore ed entusiasmo dalla trasmissione del sabato sera di Rai 1 per ritrovare il pubblico” – aveva spiegato lei in conferenza stampa – “Partecipare a Ballando non è un ripiego, ne sono orgogliosa“. E ancora: “Non c’è nessun cachet astronomico, non sono qui per prendere tanti soldi. Sono qui unicamente perché desidero mettermi in gioco“.

Già da quei giorni erano circolante delle indiscrezioni che parlavano del suo compenso: le voci dicevano che la D’Urso avrebbe dovuto ricevere un assegno tra i 50 e u 70 mila euro a puntata. “Se ve lo state chiedendo, la risposta è: quasi un milione di euro”, aveva inoltre scritto il giornalista Giuseppe Candela su X. Tutti numeri prontamente smentiti da Milly Carlucci sulle pagine de La Stampa: “In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, quindi persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane, figurarsi se Ballando potesse fare eccezione. Il nostro budget resta sempre lo stesso: non un euro di più”.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Dopo diverso tempo, a tornare sull’argomento è stata proprio Selvaggia Lucarelli che, nella sua newletter Vale Tutto, ha spiegato che Barbara D’Urso sarebbe stata “pagata profumatamente” per partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’opinionista ritiene che la conduttrice, che potrebbe aver guadagnano in Mediaset decine di milioni, non dovrebbe sentirsi “demolita psicologicamente“. “Può godersi la vita, trascorrere le giornate a fare bagni in vasca nel latte d’asina o 10 volte il giro del mondo andata e ritorno” – ha scritto lei – “ma evidentemente, di una vita alternativa alla tv, a 68 anni, non je ne può fregare di meno. Rivuole la tv. Legittimo, ma ribadisco, scelta sua, non l’ha costretta Milly Carlucci“. E infine: “È pagata centinaia di migliaia di euro, dunque sarei prudente nel buttarmi sul vittimismo. Credo che sarebbe pieno di volontari disposti a farsi dire da Mariotto ‘che noia’ per mezzo milione di euro o quello che è”.