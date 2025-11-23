Il cachet di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: perché da settimane non si parla d’altro
Quanto guadagna Barbara D’Urso per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle? Le voci sul cachet si fanno insistenti.
Barbara D’Urso è tra le protagoniste più indiscusse di questa edizione di Ballando con le Stelle. Un passo dopo l’altro, performance incredibili e che hanno catturato l’attenzione del pubblico, ma anche qualche critica da parte dei giurati che sono lì per essere prima di tutto trasparenti e sinceri. Ma quanto guadagna l’ex volto Mediaset per la sua partecipazione al talent? Ne ha parlato anche Selvaggia Lucarelli, che di certo ha sempre usato, nei suoi confronti, parole non proprio dolci.
Il cachet di Barbara D’Urso a Ballando
Le parole di Selvaggia Lucarelli
Dopo diverso tempo, a tornare sull’argomento è stata proprio Selvaggia Lucarelli che, nella sua newletter Vale Tutto, ha spiegato che Barbara D’Urso sarebbe stata “pagata profumatamente” per partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’opinionista ritiene che la conduttrice, che potrebbe aver guadagnano in Mediaset decine di milioni, non dovrebbe sentirsi “demolita psicologicamente“. “Può godersi la vita, trascorrere le giornate a fare bagni in vasca nel latte d’asina o 10 volte il giro del mondo andata e ritorno” – ha scritto lei – “ma evidentemente, di una vita alternativa alla tv, a 68 anni, non je ne può fregare di meno. Rivuole la tv. Legittimo, ma ribadisco, scelta sua, non l’ha costretta Milly Carlucci“. E infine: “È pagata centinaia di migliaia di euro, dunque sarei prudente nel buttarmi sul vittimismo. Credo che sarebbe pieno di volontari disposti a farsi dire da Mariotto ‘che noia’ per mezzo milione di euro o quello che è”.