Il cachet (da capogiro) di Alessandra Mussolini al GF Vip. Il dettaglio nel contratto e la cifra assurda

Trecentocinquantamila euro garantiti a prescindere da quante puntate farà: l’indiscrezione sul contratto dell’ex parlamentare è il primo vero caso mediatico del Grande Fratello Vip 2026.

Non era ancora finita la prima puntata quando fuori dalla Casa più spiata d’Italia è scoppiata la bomba vera, quella che il pubblico del reality conosce bene: non uno scontro, non una lacrimuccia, ma un numero. 350.000 euro. Questa sarebbe, secondo l’indiscrezione lanciata dal giornalista televisivo Davide Maggio, la cifra che Alessandra Mussolini avrebbe intascato per varcare la Porta Rossa del Grande Fratello Vip 2026. Un compenso che, già da solo, basterebbe a fare notizia. Ma c’è un dettaglio nel contratto che ha reso il tutto ancora più dirompente.

La cifra, stando ai rumor, non sarebbe legata alla permanenza effettiva nella Casa. Significa che, qualunque cosa accada, il bonifico non cambierebbe: eliminazione al primo televoto, ritiro volontario, abbandono per motivi personali, non avrebbe alcuna importanza. Il compenso sarebbe blindato. Un accordo di questo tipo non ha precedenti accertati nella storia del programma di Canale 5, e non sorprende che abbia acceso il dibattito online quasi in tempo reale.

Quanto guadagnano davvero i concorrenti del GF Vip

Per capire la portata di quella cifra, vale la pena mettere in prospettiva.

Nel corso degli anni, i cachet dei partecipanti al Grande Fratello Vip sono sempre stati avvolti da una discrezione quasi totale. Quello che si sa, tramite indiscrezioni mai smentite né confermate ufficialmente, è che la base minima si aggira intorno ai mille euro settimanali, con compensi che crescono in modo proporzionale alla notorietà del concorrente. Per Elisabetta Gregoraci, tempo fa, circolarono voci su cifre ben oltre i diecimila euro a settimana, rimaste senza riscontro ufficiale. Ma un contratto fisso, svincolato dalla permanenza, sarebbe un unicum assoluto: nessuno, almeno pubblicamente, aveva mai firmato qualcosa di simile prima.

Né l’entourage di Mussolini né Mediaset hanno confermato o smentito la notizia. Quel silenzio, nel mondo dello spettacolo, tende a valere più di una dichiarazione.

La clausola sulla madre e i figli contrari

C’è un’altra condizione che avrebbe fatto parte della trattativa, meno discussa del cachet ma probabilmente più rivelatrice. Secondo quanto riportato, Mussolini avrebbe firmato solo dopo aver ottenuto dalla produzione aggiornamenti settimanali sulle condizioni di salute della madre, Maria Scicolone, che vive attualmente in una struttura assistita. Restare fisicamente lontana per settimane, forse mesi, sapendo che un genitore anziano necessita di cure continuative, è una condizione che qualsiasi persona riconoscerebbe come non negoziabile. Mussolini l’ha trasformata in una clausola contrattuale.

L’opposizione interna è arrivata dai figli, che stando ai retroscena avrebbero sconsigliato la partecipazione con una certa fermezza, arrivando a minacciare di interrompere i contatti. La resistenza, paradossalmente, ha funzionato da ulteriore spinta: lei ha scelto di entrare lo stesso, portando in valigia, tra le altre cose, un orinatoio portatile. Dettaglio che racconta molto del personaggio.

Prima puntata, prima lite, prime scuse

Il contesto economico e contrattuale, per quanto rumoroso, rischia di far passare in secondo piano quello che è successo in diretta. Selvaggia Lucarelli, opinionista della trasmissione, e Mussolini si conoscono da anni, e non si sono mai risparmiate. Lo scontro più celebre risale a Ballando con le Stelle, dove Lucarelli era giudice e Mussolini concorrente. In studio, alla prima puntata, Selvaggia non ha atteso: ha richiamato la partecipazione al talent show di Milly Carlucci e ha citato il momento in cui Mussolini si era sentita male durante le puntate, sostenendo che la giudice non avesse mostrato empatia. La risposta è arrivata immediata, accesa, esattamente come il pubblico si aspettava.

La serata ha chiuso con 2 milioni di telespettatori e il 18% di share. Una scommessa vinta dalla produzione già al debutto.

Qualche ora dopo, però, durante la prima cena con gli altri coinquilini, è arrivato qualcosa di meno prevedibile: le scuse. “Ho sbagliato a rispondere e a replicare,” ha detto Mussolini davanti agli altri concorrenti, aggiungendo la promessa di essere “più calma e moderata” da lì in avanti. Una promessa che, visto il profilo del personaggio, gli spettatori giudicheranno settimana per settimana.

Nel frattempo, fuori dalla Casa, c’era già chi faceva i conti. Trecentocinquantamila euro garantiti, a prescindere da tutto. Se la cifra fosse confermata, Alessandra Mussolini sarebbe il concorrente più pagato della storia del programma. E probabilmente il più discusso già dalla prima notte.