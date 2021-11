La caccia potrebbe finire per Saverio Barone, ma Il Cacciatore 4 potrebbe farsi comunque: la quarta stagione della serie tv in onda su Raidue e tratta da “Il cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella (ed. Mondadori) potrebbe farsi, grazie anche al nuovo innesto nel cast a cui abbiamo assistito. Continuate a leggere, quindi, per sapere di più su Il Cacciatore 4!

Il Cacciatore 4, quando in onda?

Per ora, né Cross Productions e Beta Film né Rai Fiction, che co-producono la serie, hanno ufficializzato la quarta stagione. Difficile, quindi, sapere quando potrebbe andare in onda. Se dovesse essere mantenuto il ritmo delle prime tre stagioni, la quarta potrebbe andare in onda anche tra un anno, o al massimo due. Ma, come detto, prima deve arrivare il rinnovo.

Il Cacciatore 4, trama

E’ vero che la serie prende spunto dal libro di Sabella, ma gli sceneggiatori hanno dato spazio anche alla loro fantasia nel creare il contesto ed i personaggi che affiancano il protagonista. Per questo, un’eventuale quarta stagione potrebbe continuare a raccontare la caccia da parte del pool Antimafia di Palermo. Considerato che l’uscita di scena di Saverio è quasi certa (salvo colpi di scena), al suo posto potrebbe essere un nuovo (o una nuova) protagonista.

Il Cacciatore 4, cast

Come detto, nell’ultimo episodio della terza stagione, “Ciao Saverio”, Barone sembra essere giunto alla sua ultima operazione: questo potrebbe voler dire che nella quarta stagione il suo personaggio o sarà molto meno presente o uscirà definitivamente di scena.

A prendere le redini del comando potrebbe essere il personaggio di Paola Romano, introdotto nella terza stagione ed interpretata da Linda Caridi: chissà che non sia lei la nuova Cacciatrice della serie. Un’altra ipotesi, invece, è che non ci sia più un protagonista assoluto, ma sia l’intero gruppo del pool Antimafia a diventare centrale nel racconto, avendo così tanti Cacciatori.

Potremo quindi rivedere Francesca Inaudi (Francesca Lagoglio), Roberto Citran (Andrea Elia), Marco Rossetti (Leonardo Zaza) e Giorgio Caputo (Diego Navarra). A loro potrebbe aggiungersi Nicola Calipari (Peppino Mazzotta), anch’esso introdotto nella terza stagione.

Il Cacciatore 4, quante puntate sono?

Se dovesse essere ordinata una quarta stagione, è probabile che essa sia composta dallo stesso numero di puntate della seconda e della terza, ovvero otto (la prima era composta, invece, da dodici episodi).

Il Cacciatore 4, location

La produzione, ad ogni modo, non potrebbe allontanarsi dalla Sicilia, che resta l’ambientazione principale del racconto. Per questo, nel caso di una quarta stagione, il cast e la troupe potrebbe tornare a Palermo.

Il Cacciatore 4, dove vederlo?

Se confermato, Il Cacciatore 4 andrà in onda su Raidue, ma si potrà anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere le prime tre stagioni, disponibili anche su Amazon Prime Video.