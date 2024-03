Il Borgo dei Borghi 2024 su Rai 3: finalissima, quando va in onda, candidati

Il Borgo dei Borghi è un programma di Rai Cultura, spin-off di Kilimangiaro, in onda su Rai 3 e condotto da Camila Raznovich. Domenica 31 marzo, andrà in onda la finalissima dell’undicesima edizione del programma che assegna la targa con il titolo di “Borgo dei Borghi” ad uno dei venti borghi, uno per ogni regione, in gara ogni anno.

Il programma, però, è anche un’occasione per condurre i telespettatori in luoghi poco conosciuti del nostro paese, in un viaggio che coinvolge tutte le regioni.

Il Borgo dei Borghi 2024: quando va in onda?

La finalissima dell’undicesima edizione andrà in onda domenica 31 marzo 2024, su Rai 3, a partire dalle ore 20:55.

Il Borgo dei Borghi 2024: candidati, elenco

I borghi in gara in questa undicesima edizione sono: Arbatax (Sardegna), Badolato (Calabria), Caldes (Trentino Alto Adige), Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna), Celle Ligure (Liguria), Crecchio (Abruzzo), Fontainemore (Valle d’Aosta), Genga (Marche), Grazie (Lombardia), Guarene (Piemonte), Isola del Liri (Lazio), Leporano (Puglia), Maratea (Basilicata), Montesano sulla Marcellana (Campania), Muggia (Friuli-Venezia Giulia), Naro (Sicilia), Peccioli (Toscana), Petacciato (Molise), Stroncone (Umbria) e Torreglia (Veneto).

Le venti località, una per ogni regione, sono state scelta in base alla loro bellezza, alla loro architettura e alla qualità della vita.

Il Borgo dei Borghi 2024: giuria

La giuria di esperti di quest’edizione è formata dalla chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela Di Centa e dal matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi.

La giuria affiancherà il pubblico nelle votazioni, partecipando alla votazione finale.

Il Borgo dei Borghi 2024: finalissima

La proclamazione del vincitore dell’undicesima edizione avverrà, come già anticipato, domenica 31 marzo 2024 in prima serata su Rai 3.

I borghi in gara sono stati presentati, da dicembre 2023, all’interno del programma Kilimangiaro, attraverso una serie di filmati.

Dal 25 febbraio al 17 marzo 2024, i telespettatori hanno potuto votare su RaiPlay il loro borgo preferito.

Nella puntata in onda in prima serata, la classifica finale verrà rivelata da Camila Raznovich che si troverà, di volta in volta, in diverse location. Di ogni borgo, verrà riproposto il relativo filmato.

La proclamazione del borgo vincitore avverrà in una piazza dello stesso dove, con una scusa, verranno radunati più cittadini possibili.

Il Borgo dei Borghi su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si può recuperare la puntata anche dopo la messa in onda.