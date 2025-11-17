Il batterista della Ruota della Fortuna è il nipote di un personaggio famosissimo: ecco di chi si tratta

La Ruota della Fortuna è uno dei programmi più visti dell’access prime time della televisione italiana, Gerry Scotti e Samira Lui sono riusciti a “spodestare” Stefano De Martino ed Affari Tuoi, che l’anno precedente avevano primeggiato negli ascolti. Sebbene la distanza tra i due format – puntata dopo puntata – sia molto sottile, il game show di Canale 5, conquista ogni giorno ascolti record. Tra le tante cose che piacciono dello show Mediaset c’è anche la simpatica band in studio, che regala sempre bei momenti musicali.

Non tutti sanno che il batterista è il nipote di un personaggio famosissimo nel panorama musicale italiano. Una chicca davvero curiosa, soprattutto se si pensa che la musica dal vivo de La Ruota della Fortuna è uno degli elementi del suo successo, perché regala momenti di puro spettacolo uniti a quelli del gioco. Ma chi è il giovane batterista?

Chi è Diego Fornaciari, il batterista de La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari è il batterista dell’ormai famosa band de La Ruota della Fortuna, non tutti sanno che è il nipote di uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana, Zucchero. Assieme a Nicla Ozenda, il cantante, Alessio Norelli al basso, Alessandro Viglio alla chitarra, c’è il nipote di un famosissimo cantante alla batteria.

Una squadra vincente, tutti giovani talentuosi che hanno la musica nel sangue e che l’hanno studiata fin da quando erano piccolissimi. Gerry Scotti, infatti, non perde occasione per complimentarsi con loro ogni volta che ultimano una “parentesi musicale”. Momenti, quelli della musica dal vivo, che arricchiscono il programma, dandogli qualcosa in più che non tutti gli show televisivi hanno. Del resto Mediaset e Gerry Scotti hanno lavorato a lungo per far sì che questo remake dello storico programma fosse un successo.

E i risultati si vedono, già da quest’estate il game show di Canale Cinque ha conquistato il pubblico, spingendo la Rai ad anticipare il ritorno in onda di Affari Tuoi, che in tanto era fermo per la pausa estiva. Una mossa, quella di Mediaset, che si è rivelata più che vincente, ormai non si fa altro che parlare della sfida degli ascolti tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Anche il Gialappa’s Show ironizza sulla questione e i due conduttori si divertono a mandarsi frecciatine “sportive” attraverso i rispettivi programmi.

Se da un lato Gerry Scotti ha più volte criticato velatamente il gioco Affari Tuoi, dall’altro Stefano De Martino ha sempre spiegato che questa “battaglia” è uno sprono a fare meglio, sottolineando come il conduttore Mediaset sia un “gigante della televisione”, che lui stesso seguiva quando era un bambino. E se La Ruota della Fortuna può contare su una talentuosa band e la splendida Samira Lui, Affari Tuoi ha chiamato Herbert Ballerina “come rinforzo”, anche questa mossa pare essere molto piaciuta al pubblico.