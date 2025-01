Ignazio La Russa sarà ospite di Enrico Ruggeri nella prossima puntata de Gli occhi del musicista. Il programma, in onda il martedì in seconda serata su Rai 2, è un viaggio nel mondo della musica che si snoda seguendo il filo di un tema-chiave che racchiude volti, canzoni, storie, aneddoti, curiosità.

Quella del Presidente del Senato sarà una partecipazione che creerà sicuramente dibattito, soprattutto perché la trasmissione in questione non è un talk politico. Un filone, tuttavia, favorito dall’intervento di Pierluigi Bersani nel corso dell’ultimo appuntamento in cui Ruggeri ha ripercorso con l’ex segretario del Pd le melodie e le mode musicali degli anni sessanta e settanta.

Nel caso di Bersani, però, parliamo di una figura che non ricopre più ruoli politici, dal momento che nemmeno siede più in Parlamento.

Il faccia a faccia con La Russa, che è già stato registrato, in un certo senso riporta alla mente l’ospitata di Giorgia Meloni a Voice Anatomy del 2021, sempre su Rai 2 e sempre in seconda serata. In quell’occasione, trattandosi di un programma dedicato al doppiaggio, la leader di Fratelli d’Italia lesse un passaggio del Trono di Spade. “A quei tempi non aveva alcun incarico, era un semplice esponente di opposizione – ha spiegato di recente Pino Insegno, intervistato da TvBlog – invitammo anche Nicola Zingaretti, che purtroppo non venne per via di suoi impegni”.