Che la tensione politica nella giornata di oggi sia evidente – per l’imminente ri-prolcamazione di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica per il suo secondo settennato – è ormai roba acclarata. Che però questa stessa tensione provocasse addirittura un alterco tra Ignazio La Russa (FDI) e la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, probabilmente nessuno se l’aspettava. E’ capitato durante la diretta pomeridiana di sabato 29 gennaio 2022.

In collegamento da Montecitorio insieme all’inviato Francesco Maesano c’è un rappresentante del Movimento 5 stelle (Davide Crippa). Il deputato commenta gli ultimi sviluppi della giornata insieme al giornalista e agli ospiti in studio quando, improvvisamente, La Russa sbuca da dietro la telecamera per intrufolarsi nell’inquadratura sorprendendo Maesano che mostra un evidente imbarazzo e interrompendo Crippa:

Scusa Maesano, siccome è troppo tempo che mi fanno aspettare volevo salutare, ringraziare per lo spazio all’opposizione e baci, grazie. E’ mezz’ora che sto aspettando!

La direttrice Maggioni sbarra gli occhi guardando i monitor e risponde impietrita: “Buonasera… fantastico, abbiamo un’incursione in diretta“. La Russa, già munito di auricolare, fugge via con meraviglia dei presenti: “Salutiamo sicuramente Ignazio la Russa, ma devo dire che in tanti anni di televisione – afferma Monica Maggioni – questa è una new entry assoluta” e si giustifica “non sapevo che fosse in attesa“. Il deputato Crippa sottolinea che anche lui ha atteso tanto quanto ha atteso La Russa e punzecchia l’avversario: “Però generalmente è una questione di stile, c’è chi ce l’ha e chi no“.

Monica Maggioni spiega: “Purtroppo il tema è che fare questi racconti così lunghi nel tempo significa ascoltare e aspettare, ma chiedo alla regia di avvisarmi prima“.

Pochi minuti dopo Ignazio la Russa ricompare in un’altra postazione, presieduta da Sonia Sarno. Dopo aver portato la posizione del suo partito in riferimento alla cronaca della giornata, Direttrice e Senatore si scambiano nuovamente due battute: “Chiedo scusa per l’ingresso…” la Maggioni replica con tono pacato, ma determinato: “La nostra anima è questione che… (“è salva, è salva” la interrompe la Russa)… non so se sarà perduta per sempre ma non dipende da questo studio. Quello che le posso dire è che Fratelli d’Italia ha già parlato una serie di volte e continuerà a parlare“.

La Russa entra ancora a gamba tesa: “No, ma non sto facendo una polemica. Vuole farmi parlare?”

Maggioni: “Magnifico, la sento.”

Il deputato dunque esprime il suo parere rispetto alla rielezione del Presidente Sergio Mattarella (nota di margine: FDI ha espresso contrarietà) e conclude l’intervento, non senza un pizzico di freddezza: “Bene grazie, arrivederci, brava grazie“