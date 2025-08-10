If you love, anticipazioni: scoppia la passione tra Ates e Leyla

Le anticipazioni di If you love dei prossimi giorni sono ricche di colpi di scena. La neo soap turca ha appassionato il pubblico sin dalle prime puntante, ora è in onda su Canale 5, ma è stata già trasmessa su Mediaset Infinity. Protagonisti due volti amati dai telespettatori: Kerem Bursin (Ates), già noto per il suo ruolo in Love is in the air e HafsanurSancaktutan (Leyla), volto de La Notte nel cuore. I due sul set della dizi turca sono una coppia perfetta e hanno ottenuto un successo inaspettato a livello internazionale.

Passioni, intrighi, tradimenti e nuovi amori sono gli ingredienti che caratterizzano If you love, e che stanno appassionando il pubblico di Canale 5. Nelle prossime puntate non mancheranno i momenti di tensione, ma anche quelli appassionanti. Dopo un incontro non previsto e diversi confronti tra Ates e Leyla scoppierà la passione. Ma cosa succede? Cosa deve aspettarsi il pubblico? Gli spoiler condivisi in rete prevedono che Fusun e Ilgaz vogliono liberarsi di Leyla, così in un momento in cui si allontana inscenano il finto rapimento di Berit.

Intanto Ates monta una tenda in giardino dove mette tutti gli oggetti a cui i bambini tengono particolarmente e restituisce il ciondolo a farfalla alla baby-sitter. Leyla chiederà a Ates di assumerla nell’azienda, ma l’imprenditore non è del tutto convinto, solo in seguito scoprirà i raggiri di Fusun e Ilganz e il finto rapimento. In procinto di chiudere un importante affare legato alla nuova linea di moda, Ates teme di non concludere l’accordo perché gli acquirenti vogliono attendere alcuni giorni prima di firmare.

Leyla ha un attacco di panico: il sostegno di Ates e il bacio appassionato

In attesa di firmare il contratto, Ates ha al suo fianco Leyla che cerca di rassicurarlo anche se alla fine avrà un attacco di panico che disorienterà anche l’imprenditore. La famiglia Arcali organizza un grande party per presentare la sua ultima creazione: un abito verde d’eccellenza che Ates desidera venga indossato da Leyla.

L’evento coinvolge totalmente i due protagonisti che alla fine si scambieranno un bacio appassionato. Il giorno seguente però l’imprenditore non ricorderà nulla di quanto successo, mentre Leyla sarà al settimo cielo. Infine verrà recapitato a Ates un messaggio, consegnato dal direttore dell’hotel, dove sarà indicato il nome falso usato da Leyla durante il loro primo incontro.

If you love quando va in onda e quante puntate sono

If you love va in onda tutti i giorni nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 dalle 15:14 alle 16:10. Nonostante il periodo estivo ha ottenuto un immediato riscontro positivo da parte del pubblico. E’ una soap già trasmessa on demand e su Mediaset Infinity ed è composta da 13 puntate da 130 minuti nella versione turca. In Italia la programmazione è stata riadattata a 40 episodi della durata di circa 45 minuti.

La trama di If you love è appassionante, fluida e ben realizzata e il suo successo conferma l’affermazione in video delle soap turche, che nell’ultime stagioni hanno conquistato i telespettatori di Mediaset sia nella fascia quotidiana che nel prime time della domenica sera.