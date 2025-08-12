If You Love, anticipazioni fino al 14 agosto: la terribile scoperta di Ates

Il debutto di If You Love ha ottenuto l’immediato riscontro positivo da parte del pubblico, che sin dalle prime puntate si è appassionato alle vicissitudini di Leyla e Ates. La soap turca è già andata in onda su Mediaset Infinity e oggi sta appassionando i telespettatori di Canale 5. Trama avvincente caratterizzata da diversi intrighi, passioni e ovviamente nuovi amore, If You Love è destinata a confermarsi l’ennesimo successo delle dizi turche trasmesse da Mediaset.

Le anticipazioni delle puntante fino al 14 Agosto rivelano alcuni colpi di scena inaspettati. Il percorso tra Ates e Leyla assume aspetti che lasceranno senza parole il pubblico. Il cinico imprenditore dopo essere tornato a vivere alla tenuta cercherà di prendere in mano le retini della sua famiglia, ma soprattutto della casa di moda. Non vuole legami con i suoi fratelli e ne tanto meno con la tata, che però appare disorientata dopo il bacio che c’è stato fra loro in piscina.

Ates sembra non ricordare nulla di quanto è accaduto. Inoltre nei prossimi episodi si ritroverà a fare una scoperta che cambierà alcune sue visioni di vita. La situazione prenderà un percorso inatteso. Gli spoiler rivelano che il direttore dell’albergo si recherà alla tenuta per consegnare una missiva a Ates, lettera in cui è contenuto il nome usato da Leyla durante il loro primo incontro. L’imprenditore non aprirà subito la lettera e la lascerà nello studio, verrà infatti avvertito che Baris e Ilgaz sono stati arrestati.

Ates corre al commissariato, Leyla lo affronta

Ates corre immediatamente al commissariato per risolvere la questione di Baris e Ilgaz, con cui si mostra molto arrabbiato. Non incline a gestire le dinamiche di una famiglia, l’imprenditore è determinato a mettere in collegio i suoi fratelli così non dovrà occuparsene. Intanto alcuni delinquenti, che sono alla ricerca di Leyla, cercano di entrare nello studio per rubare la lettera che riguarda la tata.

Leyla non comprende il comportamento freddo di Ates e gli chiede spiegazioni. L’uomo non ricorda di essersi avvicinato a lei e le ribadisce di non voler nessun legame. Arriva l’invito per l’intera famiglia per partecipare ad una gara di orienteering nel bosco: sarà un’occasione per i due di fare chiarezza su quanto successo fra loro.

Leyla ricorda il bacio in piscina a Ates: la reazione dell’imprenditore

Durante la gara nel bosco Leyla affronta di nuovo Ates, i due da soli parlano del loro avvicinamento, ed è qui che Ates ricorda di averla baciata in piscina. Nonostante il momento intimo, l’imprenditore ribadirà alla tata di essere interessato solo a salvare la casa di moda. Intanto sta per scoprire che Leyla ha usato un altro nome quando si sono incontrati la prima volta e che il suo passato nasconde qualcosa.

Leyla si offre di aiutare Ates nella ricerca di un tessuto, determinante per concludere un’affare. La giovane viene riconosciuta e fotografata da Hasan a cui in seguito spiegherà che ha accettato di lavorare per gli Arcali per estinguere un debito del padre. Riuscirà a tenere a bada Hasan?