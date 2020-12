L’annuncio ufficiale è di ieri: Zlatan Ibrahimovic affiancherà Amadeus e Fiorello sul palco del Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora più importante in Italia ha spiegato in conferenza stampa che il calciatore del Milan “ci sarà tutte le sere“. Amadeus ha contestualmente tranquillizzato i tifosi milanisti precisando che l’attaccante svedese “non salterà nemmeno una partita del Milan“.

La domanda è: come potrà Ibrahimovic – al momento fermo per infortunio – partecipare a Sanremo se nella settimana del Festival il calendario stilato dalla Lega di Serie A prevede ben tre partite per il club rossonero?

In particolare, il Milan domenica 28 febbraio (prima dell’inizio del Festival, quindi il problema qui è facilmente risolvibile) affronterà la Roma nella Capitale, con calcio di inizio alle ore 20.45. Il mercoledì successivo, 3 marzo, allorquando in diretta su Rai1 andrà in onda la seconda serata di Sanremo 2021, Ibra dovrà scendere in campo allo stadio San Siro per la sfida contro l’Udinese, il cui orario di inizio non è stato ancora fissato. Ed ancora, domenica 7, ossia il giorno dopo la finale della 71esima edizione del Festival della Canzone italiana, sarà la volta di Hellas Verona-Milan, in programma nel pomeriggio alle ore 15.00.

Partite che per il Milan, attualmente al primo posto in classifica, potrebbero significare molto in ottica scudetto e qualificazione alla prossima Champions League.

E allora Ibra come farà a conciliare l’impegno calcistico con quello televisivo? Al momento sarebbero al vaglio diverse ipotesi. Secondo Dagospia, il calciatore mercoledì 3 marzo potrebbe arrivare a Sanremo partendo da Milano subito dopo il fischio finale della partita contro l’Udinese. Possibile anche il collegamento da remoto – così tanto utilizzato in questo periodo storico -, magari dal centro di allenamento del Milan. Qualche perplessità esiste anche per l’ospitata del martedì sera, visto che si tratterebbe della vigilia del match contro la squadra friulana. La stessa questione si porrebbe ovviamente anche per la serata finale, allorquando il Milan potrebbe essere già partito alla volta di Verona, per la sfida in trasferta contro l’Hellas.

Problemi organizzativi e logistici che sicuramente saranno già stati considerati dalle parti in causa. E che Ibra risolverà, come solo i grandi campioni sanno fare.

Foto via Instagram