Enzo Iacchetti e il ritorno di Striscia La Notizia: gli aggiornamenti

Sono mesi che non si fa altro che parlare del destino di Striscia la Notizia. Il tg satirico sarebbe dovuto ripartire a novembre in access prime time, secondo quanto era stato anticipato a fine luglio in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Le cose, poi, sono cambiate, La Ruota della Fortuna – game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui – ha ottenuto un successo strepitoso, tanto che l’azienda del Biscione ha deciso di non interromperlo per far spazio al programma di Antonio Ricci, come inizialmente si era ipotizzato.

Così Striscia, alla fine, sembra aver cambiato destinazione e adesso a parlare sul ritorno in onda è stato uno dei volti storici del programma, Enzo Iacchetti, che al fianco di Ezio Greggio ha condotto il tg satirico praticamente per decenni. Lui si è detto pronto a ripartire, ma la risposta incerta ha scatenato ulteriormente dubbi sul quando tornerà davvero in onda il programma di Antonio Ricci.

Quando torna in onda Striscia la Notizia? La risposta di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti è stato ospite di Domenica IN per presentare il suo libro 25 minuti di felicità e in quest’occasione ha praticamente “rotto il silenzio” sul futuro di Striscia la Notizia. Scherzando proprio con il suo “compagno di bancone” Ezio Greggio, gli ha promesso di portargli una copia del libro “quando cominceremo di nuovo”, riferendosi chiaramente al tg satirico.

Così è intervenuta Mara Venier che gli ha chiesto quando riprenderà Striscia la Notizia e, a quel punto, Enzo Iacchetti ha risposto: “Eh, non si sa Mara. Gira voce che si cominci, questa è l’unica cosa che posso dire”. Una risposta che, dunque, non avrebbe dato la certezza di una data di messa in onda. E’ ormai noto come Mediaset non abbia alcuna intenzione di interrompere La Ruota della Fortuna, stop che invece sarebbe stato previsto per novembre, così si è discusso a lungo del futuro di Striscia la Notizia e, tra varie voci e indiscrezioni, si è iniziato a parlare di un appuntamento in prima serata per il programma di Antonio Ricci.

Una grande novità che, dunque, potrebbe richiedere alcuni cambiamenti per il programma, soprattutto per mettersi al passo con i tempi. Già a luglio Pier Silvio Berlusconi aveva parlato di modifiche per il programma, dicendosi certo che la squadra di Antonio Ricci avrebbe compiuto un grande lavoro in questo senso, adesso con il cambio di collocazione nei palinsesti, potrebbe essere stata necessaria qualche modifica in più. Ma quando tornerà in onda Striscia la Notizia? Al momento non ci sarebbe alcuna data certa e, stando alla risposta di Iacchetti, pare proprio che l’unica certezza sia il ritorno, ma ancora non si saprebbe altro, o perlomeno non è stato comunicato ufficialmente.