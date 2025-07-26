“I soldi non c’entrano nulla”, il no di Gabriele Corsi a Domenica In

Gabriele Corsi ha detto no a Domenica In e, dopo le indiscrezioni di questi giorni, ha rotto il silenzio mediante l’agenzia MN.

Gabriele Corsi spiega il no a Domenica In e lo fa attraverso la sua agenzia MN. Il conduttore è infatti uscito dal progetto Rai due giorni fa, dopo l’annuncio della sua co-conduzione del format insieme a Mara Venier. A chiarirne il motivo è stato proprio il diretto interessato mediante il suo management.

La smentita di Gabriele Corsi

L’agenzia MN e il suo presidente Umberto Chiaramonte hanno pubblicato una nota divulgativa che parla della smentita di quello che stava circolando in rete in queste ore. Si diceva infatti che il suo rifiuto a Domenica In potesse essere legato a questioni economiche, ma il conduttore ci ha tenuto a chiarire: “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla“. La nota, pubblicata lo scorso 22 luglio, dice: “La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico; dopo un mese quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione“. E infine si legge: “La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie”.

L’obiettivo di Gabriele Corsi è quindi proprio quello di spegnere il caos mediatico di questi ultimi giorni. Al momento ancora non si sa quale novità verrà introdotta nella nuova edizione di Domenica In.

Chi prende il posto di Gabriele Corsi

Le indiscrezioni, pubblicate su L’Espresso, parlano di due nomi che potrebbero sostituire il conduttore nello studio di Domenica In: Enzo Miccio e Umberto Broccoli. Il primo è già alla conduzione di Top – Tutto quanto fa tendenza su Rai 2 e sarebbe più che gradito a Mara Venier. L’azienda della Rai vorrebbe invece che Broccoli possa raccontare il lungo viaggio televisivo fatto da Domenica In, che festeggerà quest’anno i 50 anni di messa in onda. Il suo potrebbe quindi essere uno spazio informativo tra costume e tradizione, dove raccontare aneddoti e retroscena sul mondo dello spettacolo.