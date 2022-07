Sono uscite le classifiche dei singoli più venduti in Italia da gennaio a giugno 2022. Scopriamo insieme quali sono gli artisti che occupano i piani alti delle charts in arrivo dal Festival di Sanremo 2022.

Nei singoli, al primo posto, troviamo l’accoppiata Mahmood e Blanco con Brividi, la canzone vincitrice di Sanremo 2022 e che ha rappresentato l’Italia in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Secondo gradino occupato da Farfalle di Sangiovanni mentre medaglia di bronzo in mano a Dargen D’Amico con la sua “Dove si balla”. Prime tre posizioni in mano a cantanti che hanno brillato a Sanremo. Un successo evidente anche nei successivi gradini…

Tra i vincitori morali di Sanremo troviamo sicuramente Tananai che, grazie a Sesso occasionale, ha riportato nella top ten addirittura una sua canzone uscita un anno prima, Baby Goddamn. Proprio questo pezzo, infatti, è al nono posto della classifica di metà anno.

Al decimo gradino troviamo Rkomi con “Insuperabile”. Sempre lui sarà il prossimo giudice di X Factor accanto a Dargen D’Amico, Fedez ed Ambra.

Scendiamo alla 12 per trovare Elisa con “O forse sei tu” e alla 20 ritroviamo Tananai con Sesso occasionale, pezzo in gara (e posizionatosi ultimo nella serata finale di Sanremo 2022). Ecco alla 27 Virale di Matteo Romano e alla 31 “Chimica”, brano inciso da Ditonellapiaga e Rettore. Bene Gianni Morandi, classificatosi terzo nella competizione” con Apri tutte le porte e alla numero 33 di questa chart.

Posizione 36 per Achille Lauro e la sua “Domenica“. 49esimo posto per “Ogni volta è così” di Emma. Alla 61 ecco Noemi con “Ti amo non lo so dire”. Michele Bravi si posiziona al 76esimo gradino con “Inverno dei fiori“. Posizione 80 per Duecentomila ore di Ana Mena. Infine, alla 87 Fabrizio Moro con “Sei tu”.

Fuori dalla top 100 della classifica di metà anno (gennaio-giugno 2022) per altri partecipanti al Festival come Massimo Ranieri, Michele Bravi, Yuman, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni e Giovanni Truppi.