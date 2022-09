Striscia la notizia, arrivano I Sansoni: ecco chi sono

Sono una delle poche novità annunciate nel corso della conferenza stampa che si è tenuta lo scorso giovedì per quanto riguarda la stagione di Striscia la notizia, che prenderà il via oggi su Canale 5. Si tratta di I Sansoni, un duo comico costituito dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone.

I Sansoni: chi sono

Nati sul web, i due, seppure ancora probabilmente non molto noti al pubblico generalista, non sono digiuni di televisione, dove hanno all’attivo già diverse esperienze, prima fra tutte quella in un altro programma di Antonio Ricci. I due debuttano, infatti, nell’estate 2018 con la conduzione di Paperissima Sprint, dove affiancano Maddalena Corvaglia.

L’anno successivo a I Sansoni viene affidato il compito di gestire uno spazio social legato all’ottava edizione di Ciao Darwin, un appuntamento settimanale dal titolo Top 5 – Ciao Darwin, così come poi nello stesso anno i due fratelli sono ospitati da Belen Rodriguez e Stefano De Martino nella finale del Festival di Castrocaro.

La più recente esperienza televisiva è stata quella su Tv8 con Ogni Mattina, dove i fratelli Sansone hanno avuto una rubrica quotidiana che andava a rileggere con ironia l’attualità. Il duo comico, prima di arrivare a Striscia la notizia, ha avuto anche modo di confrontarsi con esperienze teatrali, come lo sono state le due tournée con lo spettacolo Fratelli… ma non troppo!, la prima tenutasi nel 2018 nella loro Sicilia e con due date a Roma e Pescara.

Forte del successo di questa prima attività nei teatri, I Sansoni hanno realizzato un nuovo tour nel 2022, questa volta su scala nazionale, con date anche a Milano e Torino, oltre che a Roma.

I Sansoni: cosa faranno a Striscia la notizia

I due fratelli realizzeranno una rubrica comica, che nasce come continuazione dei Fake Trailer creati da loro per il web. Il primo servizio dovrebbe essere già questa sera.