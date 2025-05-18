Home Notizie “I miei hanno chiesto prestiti per i miei vestiti, ci sono stati momenti bui”: Alessia, commossa, racconta la sua vita privata durante la finale di Amici

“I miei hanno chiesto prestiti per i miei vestiti, ci sono stati momenti bui”: Alessia, commossa, racconta la sua vita privata durante la finale di Amici

Alessia Specchia ha rivelato un dettaglio sulla sua vita privata, proprio durante la diretta della finale di Amici.

di Stefania Meneghella
“I miei hanno chiesto prestiti per i miei vestiti, ci sono stati momenti bui”: Alessia, commossa, racconta la sua vita privata durante la finale di Amici
18 Maggio 2025 22:45

Alessia è stata tra le allieve favorite di questa edizione di Amici, e la ballerina è anche arrivata in finale dimostrando a tutti il suo talento e il suo modo di approcciarsi al ballo. In occasione dell’ultima puntata del talent, dopo la sua prima esibizione, ha avuto modo di rispondere a qualche domanda posta dai giornalisti in studio. Ad esempio le è stato chiesto qualche dettaglio sul suo rapporto speciale con la mamma, che è venuto fuori qualche giorno fa, quando la donna ha fatto una sorpresa all’allieva e lei non ha nascosto la sua commozione. “I miei hanno chiesto prestiti per acquistare i miei vestiti“, ha raccontato lei.

La confessione di Alessia durante la finale di Amici

La ballerina si è confermata sin da subito una vera certezza per questa edizione di Amici. Per questo motivo i giornalisti – presenti nello studio di Amici durante la finale – si sono complimentati per lei per la determinazione che ha sempre avuto durante il percorso nel talent. Alessia ha quindi confessato che per lei e la sua famiglia ci sono stati momenti negativi e bui, soprattutto per la sua mamma. Quest’ultima ha infatti – come da lei svelato – chiesto prestiti in passato per acquistare i suoi abiti da ballo, e ha quindi fatto dei grandi sacrifici per farla studiare danza. “Noi siamo sempre stati una famiglia umile” – ha fatto sapere lei.

A quel punto De Filippi l’ha fermata avvisandola che non è necessario raccontare tutti i dettagli della propria vita privata. Questa sua confessione ha però fatto il giro della rete, anche perché non sempre la ragazza si è lasciata andare sui racconti inediti della propria vita personale e del proprio passato.

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