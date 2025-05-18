“I miei hanno chiesto prestiti per i miei vestiti, ci sono stati momenti bui”: Alessia, commossa, racconta la sua vita privata durante la finale di Amici

Alessia è stata tra le allieve favorite di questa edizione di Amici, e la ballerina è anche arrivata in finale dimostrando a tutti il suo talento e il suo modo di approcciarsi al ballo. In occasione dell’ultima puntata del talent, dopo la sua prima esibizione, ha avuto modo di rispondere a qualche domanda posta dai giornalisti in studio. Ad esempio le è stato chiesto qualche dettaglio sul suo rapporto speciale con la mamma, che è venuto fuori qualche giorno fa, quando la donna ha fatto una sorpresa all’allieva e lei non ha nascosto la sua commozione. “I miei hanno chiesto prestiti per acquistare i miei vestiti“, ha raccontato lei.

La confessione di Alessia durante la finale di Amici

La ballerina si è confermata sin da subito una vera certezza per questa edizione di Amici. Per questo motivo i giornalisti – presenti nello studio di Amici durante la finale – si sono complimentati per lei per la determinazione che ha sempre avuto durante il percorso nel talent. Alessia ha quindi confessato che per lei e la sua famiglia ci sono stati momenti negativi e bui, soprattutto per la sua mamma. Quest’ultima ha infatti – come da lei svelato – chiesto prestiti in passato per acquistare i suoi abiti da ballo, e ha quindi fatto dei grandi sacrifici per farla studiare danza. “Noi siamo sempre stati una famiglia umile” – ha fatto sapere lei.

A quel punto De Filippi l’ha fermata avvisandola che non è necessario raccontare tutti i dettagli della propria vita privata. Questa sua confessione ha però fatto il giro della rete, anche perché non sempre la ragazza si è lasciata andare sui racconti inediti della propria vita personale e del proprio passato.