Un racconto delle avventure di quattro alfieri della commedia italiana – Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone: è il docu-film I magnifici 4 della risata che Rai Documentari propone stasera alle 21.25 su Rai 3.

Voce narrante di questo prodotto sarà Emanuela Fanelli, esplosa in Una pezza di Lundini su Rai 2 ma presente anche in serie tv come Sono Lillo (Prime Video) e il remake italiano di Chiami il mio agente (Sky e NOW), oltre che di recente al cinema in Siccità di Paolo Virzì.

Probabilmente nessuno ha mai visto i protagonisti così prima, tutti insieme appassionatamente, all’interno dello stesso schermo, al culmine dei loro trionfi e dell’esplosione dei loro talenti e la trasmissione, prodotta da 3D Produzioni e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, diretta da Mario Canale che lo ha scritto con Michele Anselmi, racconta i protagonisti di una stagione carica di talento e successi, mediante materiali memorabili, sketch, spezzoni di film, interviste, testimonianze, e, grazie alla viva voce di quattro professionisti della risata indaga su una storia gloriosa, sui meccanismi della risata e sull’esperienza stessa di spettatori. Filo conduttore delle diverse avventure dei quattro, una guida come Emanuela Fanelli, insieme alle interviste allo stesso Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Marco Giusti, Anna Pavignano e tanti altri.

Chi con le parrocchie o con piccoli teatri, chi col cabaret, chi con le tv o con i festival dell’Unità: hanno mosso così i primi passi Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone, i magnifici quattro che negli anni Ottanta hanno rivoluzionato la commedia italiana. Agli inizi, come capita nella carriera di qualsiasi comedian, qualche loro monologo era divertente, qualcuno irresistibile, qualcuno meno, ma di lì a poco, anche grazie ad un passaparola inarrestabile, sono diventati protagonisti assoluti e campioni d’incasso per un paio di decenni.

Un percorso documentato dal regista Mario Canale, grazie a un’esperienza professionale a fianco di ognuno di loro, e a una raccolta unica in Italia di repertori sul cinema – il Fondo Canale, conservato dall’Archivio Luce, raccoglie oltre 500 backstage di film italiani e stranieri, e oltre duemila interviste a registi e attori.

I MAGNIFICI 4 DELLA RISATA: DOVE VEDERLO

I magnifici 4 della risata va in onda su Rai 3 alle 21.25. Sarà possibile seguire il docu-film incentrato sulla carriera di Massimo Troisi, Francesco Nuti, Roberto Benigni e Carlo Verdone anche in livestreaming su Raiplay.