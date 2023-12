I Giganti del Quirinale: il documentario dedicato ai Corazzieri, in onda il 27 dicembre su Rai 1

Mercoledì 27 dicembre 2023, in seconda serata su Rai 1, andrà in onda I Giganti del Quirinale, documentario con la voce narrante di Massimo Popolizio, dedicato alla vita dei Corazzieri, che, da oltre 70 anni, sono le Guardie d’Onore del Presidente della Repubblica.

Per questo documentario dalla durata di 50 minuti, le telecamere sono entrate per la prima volta all’interno della Caserma del Reggimento Corazzieri “Alessandro Negri di Sanfront” per raccontare la quotidianità dei tutori della sicurezza del Capo dello Stato.

Ne I Giganti del Quirinale, oltre ai filmati di repertorio riguardanti il loro incarico al servizio del Presidente, troveremo testimonianze inedite del Tenente Colonnello Emiliano Zatelli, del Maresciallo Walter Cimmino, del Corazziere Scelto Matteo Camuffo e del Corazziere Riccardo Procida.

I telespettatori scopriranno sia i rigidi addestramenti quotidiani dei Corazzieri ma anche i loro momenti di vita collettiva, dall’allenamento fisico e mentale in palestra, necessario per restare immobili nella posizione di guardia, alle esercitazioni a cavallo nel maneggio coperto della Caserma e nei circuisti motociclistici della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, dove i Corazzieri imparano a tenere in equilibrio le Guzzi California 1400.

Verranno mostrati nel dettaglio anche gli addestramenti speciali per la sicurezza del Capo dello Stato e delle più alte rappresentanze istituzionali internazionali in visita al Quirinale e le mansioni quotidiane di cui i Corazzieri hanno diretta responsabilità come la cura dei cavalli, il confezionamento delle uniformi, la fabbricazione degli elmi e il restauro delle corazze. Gli elmi, le corazze e gli stendardi, simboli della storia del Reggimento fin dall’epoca monarchica, sono conservati nella mensa e nei corridoi della Caserma.

Il documentario si conclude con il racconto della ricorrenza più importante dell’anno per i Corazzieri, la Festa della Repubblica del 2 giugno, coronamento di tutto il lavoro di preparazione che viene svolto nei mesi precedenti, seguita in ogni sua fase.

I Giganti del Quirinale è una produzione Anele in collaborazione con Rai Documentari, realizzata in collaborazione con l’Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il documentario è prodotto da Gloria Giorgianni, scritto da Marco Dell’Omo e diretto da Fabrizio Marini.