Due fratelli, un giornalista di nera e un avvocato penalista, collaborano a Palermo per risolvere alcuni casi: e non mancano i battibecchi familiari…

Una “strana coppia”, pronta a indagare sui casi che animano Palermo ma anche a sostenersi a vicenda, nonostante qualche divertente battibecco: è quella che vedremo ne I Fratelli Corsaro, la nuova fiction di Canale 5 che riporta in tv Giuseppe Fiorello, al debutto nella lunga serialità televisiva. Un giallo dai contorni comedy per l’attore siciliano, qui affiancato da Paolo Briguglia, per un racconto che trova ispirazione dai libri di Salvo Toscano. Ma chi sono I fratelli Corsaro? Per scoprirlo, siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

I fratelli Corsaro, quando inizia?

La fiction va in onda a partire da mercoledì 11 settembre, alle 21:35, su Canale 5.

I fratelli Corsaro su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere I fratelli Corsaro in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.

I fratelli Corsaro, il cast

Giuseppe Fiorello è Fabrizio Corsaro, giornalista di cronaca nera, affascinante e donnaiolo;

I fratelli Corsaro è una storia vera?

No, la fiction non è tratta da una storia realmente accaduta, ma da una serie di libri scritti da Salvo Toscano.

I fratelli Corsaro, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono quattro, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Canale 5 li manda in onda uno a settimana, ogni mercoledì. Il finale di stagione va in onda il 2 ottobre.

I fratelli Corsaro, la trama

Al centro della storia, un intreccio avvincente di delitti e passioni movimenta le vite dei due fratelli protagonisti, in una Palermo contemporanea che fa da sfondo alle loro indagini. Fabrizio (Fiorello) è un giornalista dal carattere focoso e donnaiolo; Roberto (Briguglia) è un avvocato integerrimo e un fedele marito.

Sono due personalità agli antipodi, ma la loro unione si rivelerà fondamentale per risolvere i casi più complessi. Dagli omicidi di due ex compagne di scuola, che si riveleranno legati a uno scandalo sessuale del loro liceo, alla scomparsa di una giovane badante polacca accusata di aver assassinato l’anziana signora presso cui lavorava, fino all’uccisione di un segretario comunale di un paese vicino a Palermo di cui viene accusato il sindaco, i fratelli Corsaro si trovano a indagare ciascuno nella sua sfera professionale su gialli intricati che con il loro intuito riusciranno a risolvere.

Tra colpi di scena e segreti di famiglia, mentre Fabrizio cerca un equilibrio tra le molte conquiste femminili, Roberto, innamoratissimo della moglie ha il grande desiderio di diventare papà: ma entrambi sono sempre pronti a correre a casa dalla mamma che li vizia con i suoi manicaretti.

Nonostante i frequenti battibecchi i fratelli Corsaro si sostengono a vicenda, uniti da un legame fraterno inossidabile e la loro tenacia e il loro acume investigativo li condurranno alla risoluzione di ogni enigma, smascherando ipocrisie e inganni e restituendo giustizia alle vittime.

I fratelli Corsaro, regista, sceneggiatori e produttori

La regia dei quattro episodi è curata da Francesco Micciché, già dietro i recenti La scelta di Maria e Raul Gardini. “[La serie] è un prodotto pensato per il grande pubblico e realizzato da tutti noi con il cuore”, ha detto, “che ha nella qualità del racconto, negli attori e nelle location i propri punti di forza”.

Gli sceneggiatori, invece, sono lo stesso Giuseppe Fiorello, Salvatore de Mola (Il Commissario Montalbano) e Pier Paolo Piciarelli (Imma Tataranni). A produrre la CamFilm di Camilla Nesbitt: “La serie è un omaggio alla Sicilia, con le sue suggestive ambientazioni e la sua cultura vibrante”, ha spiegato la produttrice, “che fanno da sfondo alle intricate vicende dei protagonisti”.

I fratelli Corsaro, dov’è stato girato?

La Sicilia è protagonista delle location della serie. In particolare il set è stato allestito a Palermo, dove è ambientata la storia. “Abbiamo cercato di raccontarne la complessità sin dal primo episodio”, ha raccontato Micciché, “da Ballarò a Piazza Pretoria, da La Cala alla città antica. È stata una vera fortuna girare tutta la serie nel capoluogo siciliano e di questo va dato merito alla Camfilm, che ha supportato e garantito quest’opportunità. Personalmente non mi era mai capitato di girare tutto – anche gli interni – ‘in location’. Questo ha creato un clima unico, sia durante le riprese che in postproduzione, e ha aiutato il prodotto a far sentire la Sicilia e Palermo come parte integrante della storia”.

“È una città alla quale sono particolarmente legata”, ha rivelato invece Nesbitt, “qui ho girato la mia prima fiction televisiva ‘Ultimo’, nel lontano 1998, e, caso della vita, Giuseppe Fiorello era tra i protagonisti. A Palermo ho ambientato e prodotto tante altre serie televisive di successo”.

“Ho sempre frequentato Palermo saltuariamente e in occasioni di eventi speciali o con il teatro”, chiude Fiorello. “La conoscevo poco anche perché sono nato nella parte orientale dell’Isola e, da ragazzi, negli anni Ottanta si preferiva vivere e divertirsi nel proprio mondo. Anche le distanze erano, e sono ancora, importanti tra Palermo e la costa orientale. In sella ad una vespa era più facile arrivare a Catania, altra grande città siciliana, dove sono nato e quindi vi lascio immaginare il mio affetto per tutta la zona etnea! Palermo mi ha letteralmente conquistato, mi ha positivamente spiazzato e sono felice di averla conosciuta adesso, in età adulta”.

I fratelli Corsaro, i libri

La serie tv è tratta dalla saga letteria di Salvo Toscano, giornalista e scrittore che ad oggi ha scritto dodici libri con protagonisti Fabrizio e Roberto Corsaro. La prima stagione è in particolare tratta dai libri “Ultimo Appello” (2005), “L’Enigma Barabba” (2006), “Sangue del mio Sangue” (2009) ed “Insoliti Sospetti” (2015), editi in Italia da Newton Compton Editori. Il libro più recente della saga, “L’ultimo presagio”, è uscito nel 2024.

I fratelli Corsaro 2 si farà?

Mediaset deve ancora comunicare se I fratelli Corsa avrà una seconda stagione: molto dipenderà, ovviamente, dai risultati d’ascolto della prima stagione. Di certo, il materiale non manca: sono ancora otto i libri di Salvo Toscano da cui è tratta la serie che si potrebbero adattare in nuovi episodi, anche se va detto che gli sceneggiatori (tra cui lo stesso Giuseppe Fiorello) potrebbero rivolgersi verso storie inedite, non raccontate nei libri.