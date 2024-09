Una famiglia, dei colleghi di lavoro, e una città che li unisce: il cast de I Fratelli Corsaro, la nuova fiction in onda da mercoledì 11 settembre su Canale 5 e su Mediaset Infinity, vede Giuseppe Fiorello alle prese con il suo primo ruolo in una serie tv lunga. Un ruolo da protagonista, ovviamente, affiancato da Paolo Briguglia.

A loro il compito di interpretare Fabrizio e Roberto Corsaro, i due fratelli che danno il titolo alla serie, tratta dai libri di Salvo Toscano (editi da Newton Compton Editori). Due fratelli alle presi con casi da affrontare sempre secondo il loro punto di vista, dal momento che Fabrizio è un giornalista e Roberto un avvocato.

Ma I fratelli Corsaro racconta anche il loro rapporto, non sempre pacifico, e quello con la loro famiglie e i loro colleghi di lavoro. E poi, dicevamo, la città: Palermo è la splendida location della serie, che i due protagonisti attraversano puntata dopo puntata, facendosi conoscere meglio al pubblico anche tramite i suoi scorsi.

Il cast de I fratelli Corsaro

Giuseppe Fiorello è Fabrizio Corsaro

Fabrizio Corsaro è un giornalista di cronaca nera. È uno scapolo incallito ed un grande amante delle donne: non ha mai avuto una relazione seria, non ha figli, è affascinante, simpatico e molto arguto; nel suo lavoro è stimato e spesso collabora alla risoluzione dei casi con il fratello Roberto (Briguglia), avvocato penalista. È il cocco di mamma Antonia, perché come tutte le pecore nere della famiglia, finisce con l’essere il figlio prediletto. Con Roberto, che soffre di questa evidente preferenza, ha un rapporto molto stretto, nonostante i caratteri dei due siano diametralmente opposti e quindi non siano rare tra loro scaramucce e a volte anche scontri. Nel corso della nostra storia Fabrizio dimostrerà di saper essere una persona caparbia e anche molto generosa. Il suo carattere, solare e giocherellone, sarà di grande aiuto anche per il suo discepolo, il giovane Pippo Nocera (Vittorio Magazzù), fotografo di nera, che grazie ai consigli di Fabrizio conquisterà la donna dei suoi sogni.

Paolo Briguglia è Roberto Corsaro

Più giovane di qualche anno del fratello Fabrizio, Roberto, stimato avvocato penalista, ha rilevato da tempo il rinomato studio legale del padre Rocco, anch’egli avvocato e morto da vent’anni. Roberto è serio, affidabile, integerrimo; a differenza di Fabrizio è sposato felicemente con Monica (Enrica Pintore) e non vede l ‘ora di diventare padre. È molto religioso e devoto, ma anche ironico e la sua goffaggine lo rende buffo e tenero. Roberto è molto legato a Fabrizio, nonostante a volte ne soffra il carattere sbruffone e, dal suo punto di vista, superficiale. Tra i due fratelli ci saranno spesso momenti di incomprensione, ma il sentimento più forte è quello dell’attaccamento che li contraddistingue e che li porterà a lavorare fianco a fianco nella risoluzione di molti casi complicati.

Roberta Rigano è Giulia Orlando

35 anni, con una figlia di 12, Giulia è una collega e amica di Fabrizio. I due lavorano per lo stesso giornale, Sicilia Oggi, il quotidiano fiore all’occhiello della città di Palermo. Giulia è una donna intelligente, brillante ed anche emancipata. Con Fabrizio il rapporto è molto stretto, tanto che spesso i due amici si occupano insieme della piccola Alessia, che adora passare il tempo con la mamma e con lo “zio” Fabrizio. È abbastanza chiaro che tra Giulia e Fabrizio potrebbe nascere una storia d’amore, e magari nascerà.

Lorena Cacciatore è Valeria

Socia di Roberto e amica dal liceo della moglie Monica, Valeria è uno stimato avvocato ed una bellissima donna.È intelligente e coraggiosa ed affiancherà Roberto nella risoluzione dei casi più intricati, come saprà essere una spalla su cui Monica si appoggia quando inizieranno le difficoltà legate al suo lavoro e non solo. Valeria nel corso della serie si innamorerà di una donna legata ad un caso di puntata che le spezzerà il cuore.

Enrica Pintore è Monica Corsaro

Monica è la moglie di Roberto e lavora per una casa editrice. È profondamente innamorata del marito ed ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia. Il suo sogno è quello di essere finalmente assunta a tempo indeterminato poiché la sua aspirazione è di diventare una donna indipendente.

Katia Greco è Maria Librizzi

Attivista impegnata nella lotta contro la mafia, Maria vive con lo zio a Castelferro, un piccolo comune nei dintorni di Palermo e conosce Fabrizio quando il giornalista giunge in paese per indagare sulla morte di un geometra che sembra sia stato ucciso dal sindaco della cittadina. Tra Maria e Fabrizio nasce una simpatia che poco alla volta si trasforma in qualcosa di più serio, per la gioia di mamma Antonia (Anita Zagaria) che sogna Fabrizio finalmente sistemato.

Vittorio Magazzù è Pippo Nocera

Giovane e talentuoso fotografo di nera a Sicilia Oggi, Pippo Nocera è il fedele sodale di Fabrizio, che segue in ogni servizio, ed in cui vede un mentore in fatto di vita. Il loro sodalizio è spesso divertente e i consigli che Fabrizio da a Pippo in fatto di donne consentiranno al giovane di conquistare finalmente la ragazza dei suoi sogni.

Anita Zagaria è Antonia Corsaro

È la mamma dei fratelli Corsaro, la vera mamma di una volta. Antonia è cuoca sopraffina, madre amorevole ed accudente ma quando serve anche autorevole: infatti è ancora capace di dare severe punizioni ai figli ormai adulti quando non si comportano bene. Antonia dopo vent’anni, soffre ancora per la scomparsa prematura dell’adorato marito Rocco, e per questo nel giorno della commemorazione della sua morte ha spesso un malore. Ama i suoi figli, con una predilezione per quello scavezzacollo di Fabrizio che, con il suo fascino e la sua galanteria, riesce a farla sorridere anche quando si sente triste. Sarà divertente entrare nel calore degli scambi famigliari e, la cucina di Antonia a suon di prelibatezze conquisterà anche il pubblico più esigente.

Maurizio Marchetti è don Luigi Trovato

Legato alla famiglia Corsaro da sempre, Don Trovato è stato il cupido di Antonia e di suo marito Rocco ai tempi del liceo e ha aiutato anche i giovani Fabrizio e Roberto durante il loro percorso di crescita. È un affezionato ospite dei succulenti pranzi domenicali a casa di Antonia, dove le prelibatezze culinarie si sposano perfettamente con la calda atmosfera famigliare della famiglia Corsaro. Don Trovato sarà un prezioso alleato di Fabrizio per la risoluzione di un difficile caso di omicidio, mentre per Roberto rappresenta in più di un’occasione un valido sostegno emotivo sulle questioni personali.

Massimo De Lorenzo è Gaetano

Ex poliziotto e fine investigatore, Gaetano collabora con Roberto per le indagini più complicate. Simpatico e dotato di grande pazienza nei confronti del suo capo, Gaetano indaga i casi complessi e spesso riesce a trovare prove nascoste che aiutano l’avvocato Corsaro a progredire nei casi maggiormente intricati. Il suo sodalizio con Roberto e Valeria ci regalerà in più occasioni momenti di grande leggerezza e simpatia.

Francesco Foti è Fisichella

Il rapporto tra il vicequestore Fisichella e Fabrizio Corsaro è un agro dolce che soddisferà i palati più esigenti. Tra una battuta ironica e il forte senso di amicizia che traspare nel rapporto tra i due, attraversiamo tutti i casi di puntata con il sorriso. Fisichella è un arguto vicequestore, all’apparenza duro ma dal cuore morbido, che saprà aiutare Fabrizio nel suo momento più difficile, quando gli fornirà un supporto fondamentale durante la sua prigionia, nonostante lui stesso stia attraversando un momento molto doloroso della sua vita. La strana amicizia tra Fisichella e Fabrizio, a suon di battute pungenti, saprà conquistare il cuore di tutti.

Altri personaggi

Carlo Cartier è Ivan Bosco;

è Ivan Bosco; Massimiliano Davoli è Carlo Maniscalco;

è Carlo Maniscalco; Davide Lorino è Ambrosetti;

è Ambrosetti; Federica Greco è Antonella Vullo;

è Antonella Vullo; Ivan Giambirone è Sutera;

è Sutera; Aldo Toscano è Vicè Labbate.