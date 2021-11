Torna la cucina nella piazza de I Fatti Vostri. Nella puntata di oggi, venerdì 12 novembre, del programma di Rai2 condotto da Salvo Sottile, infatti, è stata inaugurata una rubrica, guidata da Anna Falchi, con protagonisti lo chef Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion Knam, in arte Frau Knam.

Si tratta dell’angolo della Dolceria, caratterizzato dai colori delle torte realizzate dalle sapienti mani dello chef diventato popolare in Italia grazie a programmi tv come Bake Off e Re del cioccolato.

La nuova rubrica arriva mentre su Rai2 è in onda ogni sabato Dolce Quiz (che in realtà domani non andrà in onda, ma solo per lasciare spazio allo speciale a cura di Rai Parlamento dal Senato della Repubblica, dal titolo Premio Volontariato – Costruttori del bene comune) del cui cast fanno parte proprio i coniugi Knam. Una sorta di riconoscimento dei buoni risultati fin qui ottenuti in una fascia oraria complicata dalla trasmissione condotta da Alessandro Greco.

Da non sottovalutare anche un altro aspetto. La rubrica settimanale de I Fatti vostri oggi è andata in onda poco prima di mezzogiorno, ossia poco prima dell’inizio della puntata di È sempre mezzogiorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Antonella Clerici. Michele Guardì, dunque, ha evitato la sovrapposizione diretta, ma appare evidente che l’operazione Knam rischi di disturbare in qualche modo il cooking show della Clerici, intercettando pubblico particolarmente attento al food. A maggior ragione considerando gli ascolti importanti che I Fatti vostri sta ottenendo in questo inizio di stagione (un po’ a sorpresa, vista l’uscita di scena di un volto così popolare come quello di Giancarlo Magalli).

Il tema della concorrenza interna e dell’eccesso di cucina in tv è caro al manager della Clerici, Lucio Presta. Il quale, l’anno scorso, via Twitter ironizzò sul fatto che a Unomattina si cucinasse invece di occuparsi di informazione come dovrebbe fare un programma realizzato in collaborazione con la testate del Tg1.