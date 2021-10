Dolce Quiz su Rai 2: quando va in onda, puntate, conduttore, giudici

Dolce Quiz si aggiunge alla lista di game – branded content sfornati dalla Rai per il suo daytime. Una sfida tra pasticceri più o meno amatoriali giudicati da illustri pastry chef per un’ora prima del Tg del sabato mattina.

Quando va in onda

Il programma debutta sabato 16 ottobre e va in onda alle 12.00 su Rai 2. Inizialmente previsto per febbraio 2021, quindi slittato alla fine di marzo, il programma ha trovato una sua collocazione nell’Autunno 2021: si parlava di un debutto domenicale dal 10 ottobre, ma si è pooi preferito sistemarlo al sabato mattina.

Dolce Quiz, conduttore e cast

Il programma vede il ritorno alla conduzione di Alessandro Greco. Nel cast anche gli inviati Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto e il sommelier Filippo Bartolotta.

Dolce Quiz, giudici

Giudici d’eccezione Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion, che ha appena aperto un suo negozio in qualità di “Frau Knam” di fronte a quello del marito, a Milano. (E la nuova apertura di Frau Knam è stata annunciata/celebrata/festeggiata anche nella puntata di Bake Off Italia del 15 ottobre).

La gara

La sfida vede in gara due coppie composte da un vip particolarmente appassionato di dolci, accompagnato da un amico o da un parente. Tra preparazioni e assaggi, si decreterà un vincitore che conquista la Knam d’Or, un dolce appositamente creato dal giudice. I concorrenti ricevono una ‘sweet box’ a casa per preparare un dolce ideato da Knam e dovranno rinunciare a mangiar dolci per la settimana precedente la gara. Se risponderanno correttamente alle domande poste da Knam e Frau Knam potranno assaggiare le creazioni del maestro.

Dolce Quiz, puntate e ospiti

In tutto sono previste 6 puntate da un’ora.

Dolce Quiz, il format

Dolce Quiz è un programma di Maurizio Monti e Giovanni Amico, scritto da Maurizio Monti, Andrea Quartarone, Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli. Scenografia di Patrizia Bocconi, regia di Maurizio Monti. Il programma è realizzato da Raidue in collaborazione con Twister.

Dolce Quiz, streaming

Il programma va in live streaming web su RaiPlay, dove è poi disponibile on demand.